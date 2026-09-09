₹79.60 लाख की BMW i5 LWB भारत में लॉन्च, 669KM रेंज समेत मिलेंगे ये फीचर्स

BMW i5 LWB भारत में ₹79.60 लाख में लॉन्च! 81.6kWh बैटरी, 669km रेंज और 268hp पावर के साथ इसमें शानदार रियर स्पेस मिलता है।

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BMW ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान BMW i5 (LWB) लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 79.60 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह भारत में BMW की पहली लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक सेडान है।

BMW i5 LWB: डिजाइन और डायमेंशन

BMW i5 LWB की लंबाई 5,175 mm, चौड़ाई 2,156 mm, ऊंचाई 1,520 mm और व्हीलबेस 3,105 mm है। कंपनी का कहना है कि लंबा व्हीलबेस खास तौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध कराता है।

कार के फ्रंट में BMW की सिग्नेचर किडनी ग्रिल दी गई है, जिसके चारों ओर BMW Iconic Glow लाइटिंग मिलती है। इसमें Adaptive LED Headlamps और L-shaped LED टेललाइट्स भी दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, ब्लैक साइड स्कर्ट और 20- इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कार में पांच पैटर्न वाली वेलकम कारपेट लाइट भी दी गई है।

BMW i5 LWB को चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है।

इंटीरियर और रियर सीट स्पेस

BMW i5 LWB के केबिन में BMW Curved Display दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और 14.9-इंच का कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है।

डैशबोर्ड पर BMW Interaction Bar दी गई है, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कुछ कंट्रोल्स को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा क्रिस्टल ग्लास एलिमेंट्स भी मिलते हैं।

कार में फ्रंट सीटों पर वेंटिलेशन दिया गया है। केबिन में फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, जिससे अलग-अलग हिस्सों के तापमान को स्वतंत्र रूप से एडजस्ट किया जा सकता है।

रियर सीट को i5 LWB का एक प्रमुख हिस्सा बनाया गया है। लंबे व्हीलबेस की वजह से पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा लेगरूम मिलता है। इसमें बेहतर कुशनिंग और सपोर्ट वाली सीटें दी गई हैं।

कार में Sky Lounge Panoramic Glass Sunroof भी मिलता है। इसके अलावा Bowers & Wilkins Surround Sound System दिया गया है।

BMW i5 LWB में पूरी तरह vegan अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, डुअल-टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

BMW i5 LWB में BMW Operating System 8.5 दिया गया है, जिसे टच और वॉयस कमांड के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें BMW इंटेलीजेंट पर्सनल असिस्टेंट भी मिलता है।

MyBMW App के जरिए वाहन की स्थिति को रिमोटली देखा जा सकता है।

Digital Key Plus फीचर के जरिए कंपैटिबल स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच को डिजिटल कार की के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, डिजिटल की को 18 यूजर्स तक शेयर किया जा सकता है।

कार में Wireless Apple CarPlay और Android Auto, Wireless Charging और कई USB-C पोर्ट दिए गए हैं।

इसके अलावा सेंटर कंसोल में iDrive Controller, नया गियर सिलेक्टर, स्टार्ट/स्टॉप बटन, My Modes और वॉल्यूम कंट्रोल जैसे फंक्शन दिए गए हैं। कार में इंटीरियर कैमरा भी मौजूद है, जिससे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी

BMW i5 eDrive35L में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 268 hp की पावर और 410 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करती है। इसमें सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है।

कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक सेडान 0 से 100 km/h की स्पीड 6.7 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 195 km/h है।

कार में 81.6 kWh की बैटरी दी गई है। BMW के मुताबिक, i5 eDrive35L की रेंज MIDC टेस्ट साइकिल के अनुसार 669 किलोमीटर तक है।

AC चार्जिंग से यह 11 kW तक चार्ज हो सकती है। वहीं DC फास्ट चार्जिंग में यह 160 kW तक की क्षमता को सपोर्ट करती है। कंपनी के मुताबिक, 10 से 80 फीसदी तक बैटरी चार्ज होने में करीब 33 मिनट लगते हैं।

सस्पेंशन और ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स

भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए BMW i5 LWB में Adaptive Rear-Axle Air Suspension दिया गया है। इसके साथ ग्राउंड क्लीयरेंस को भी बढ़ाया गया है।

कार में कम्फर्ट सस्पेंशन दिया गया है, जबकि 20-इंच अलॉय व्हील्स के साथ अलग-अलग चौड़ाई वाले फ्रंट और रियर टायर्स मिलते हैं।

BMW i5 LWB में B Mode भी दिया गया है, जो ज्यादा एनर्जी रिक्यूपरेशन के साथ वन-पेडल ड्राइविंग में मदद करता है।

ड्राइविंग मोड्स में Personal, Efficient, Sport, Expressive, Relax और Digital Art शामिल हैं। इन मोड्स के जरिए कार की लाइटिंग, साउंड, तापमान और सीट से जुड़े कुछ सेटिंग्स को बदला जा सकता है।

कीमत और वारंटी

BMW i5 eDrive35L M Sport की एक्स-शोरूम कीमत 79.60 लाख रुपये है।