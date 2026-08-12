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कंफर्म बुकिंग के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते ओला-उबर और रैपिडो, कैब कंपनियों से बोली सरकार- लूट बंद करो

Extra Cab Charges: कन्फर्म कैब बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने पर सरकार सख्त है. कंपनियों से एड ऑन और टिप जैसे ऑप्शन हटाने को कहा गया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 12, 2026, 11:14 PM IST
कंफर्म बुकिंग के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते ओला-उबर और रैपिडो, कैब कंपनियों से बोली सरकार- लूट बंद करो
extra cab charges (Image: PTI)

Extra Cab Charges: कैब बुक करते समय अगर आपको कन्फर्म राइड के लिए ज्यादा पैसे देने का ऑप्शन दिखता है, तो अब यह मामला बदल सकता है. सरकार ने कैब कंपनियों से कहा है कि कन्फर्म बुकिंग के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाने चाहिए. सरकार ने कंपनियों के ऐप में दिखने वाले कुछ ऐसे ऑप्शन पर भी सवाल उठाया है, जिनके जरिए जल्दी कैब मिलने या बुकिंग कन्फर्म कराने के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है. इससे रोजाना कैब इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है. खासकर ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स और शहर में रोज सफर करने वाले लोगों के लिए यह बड़ा बदलाव हो सकता है.

कन्फर्म बुकिंग के नाम पर नहीं चलेगी एक्स्ट्रा वसूली

सरकार का कहना है कि कैब की सामान्य बुकिंग और कन्फर्म बुकिंग के बीच अगर सिर्फ अतिरिक्त पैसे देने की वजह से फर्क पैदा किया जा रहा है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है. कई बार ऐप पर राइड बुक करते समय ग्राहकों को अलग-अलग तरह के एड ऑन दिखाई देते हैं. इनमें जल्दी कैब मिलने या बुकिंग को प्राथमिकता देने जैसे ऑप्शन हो सकते हैं. ग्राहक को लगता है कि अगर वह अतिरिक्त पैसा नहीं देगा, तो शायद कैब जल्दी कन्फर्म नहीं होगी. सरकार ने इसी तरह की व्यवस्था को लेकर कंपनियों को साफ संदेश दिया है.

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एड ऑन और टिप जैसे ऑप्शन पर भी सवाल

कैब बुकिंग के दौरान ग्राहकों को कई तरह के अतिरिक्त ऑप्शन दिखाई देते हैं. इनमें एड ऑन, टिप और दूसरी सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगा जा सकता है. सरकार ने कंपनियों से कहा है कि ऐसे ऑप्शन इस तरह नहीं होने चाहिए कि ग्राहक को कन्फर्म बुकिंग के लिए ज्यादा पैसा देना पड़े. खासकर अगर सामान्य किराया देने के बाद भी राइड कन्फर्म नहीं होती और अतिरिक्त भुगतान करने पर ही बुकिंग जल्दी मिलती है, तो यह ग्राहकों के लिए परेशानी बन सकता है. सरकार का फोकस कैब बुकिंग को ज्यादा साफ और आसान बनाने पर है.

जल्दी बुकिंग के लिए मिलने वाले मैसेज पर भी नजर

कई बार कैब बुक करते समय ऐप पर इस तरह के मैसेज दिखाई देते हैं कि अगर ग्राहक जल्दी बुकिंग चाहता है, तो उसे कोई अतिरिक्त सुविधा चुननी होगी. ऐसे मैसेज ग्राहकों को तुरंत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. सरकार ने कैब कंपनियों को इस तरह की व्यवस्था को लेकर सावधान किया है. ग्राहकों को बुकिंग के समय यह साफ पता होना चाहिए कि वे किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं. सामान्य कैब बुकिंग और किसी अतिरिक्त सुविधा की कीमत अलग-अलग साफ दिखनी चाहिए, ताकि ग्राहक अपनी मर्जी से फैसला ले सके.

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

सरकार के इस रुख का सीधा असर कैब इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है. अगर कंपनियां कन्फर्म बुकिंग के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेना बंद करती हैं, तो ग्राहकों को राइड बुक करते समय ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी. इससे अचानक बढ़ने वाला खर्च भी कम हो सकता है. रोज कैब से ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए सफर करने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. सरकार की कोशिश है कि कैब ऐप पर बुकिंग के दौरान ग्राहक को किराया और अतिरिक्त सुविधाओं की जानकारी साफ मिले. यानी कन्फर्म राइड पाने के लिए ग्राहक को किसी छिपे या अलग चार्ज के दबाव में न आना पड़े.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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