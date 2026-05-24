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कार में AC चलाते समय कितना रखना चाहिए फैन का स्पीड? कूलिंग के साथ मिलेगा बेहतर माइलेज

Car AC Fan Speed:कार में AC चलाने से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है. जानिए फैन स्पीड का फ्यूल खर्च पर कितना असर पड़ता है और सही तरीके से AC कैसे इस्तेमाल करें.

car AC mileage

Car AC Fan Speed: गर्मी के मौसम में कार में बिना AC के सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि लोग कार में बैठते ही सबसे पहले एयर कंडीशनर ऑन करते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या AC चलाने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. कुछ लोग पेट्रोल बचाने के लिए बार-बार AC बंद और चालू करते रहते हैं. वहीं कई लोग फैन की स्पीड कम रखते हैं ताकि ज्यादा फ्यूल खर्च न हो.

AC चलाने से क्यों घटता है माइलेज

कार का AC सीधे इंजन से जुड़ा होता है. जब AC ऑन किया जाता है तो उसका कंप्रेसर काम करना शुरू करता है. यह सिस्टम रेफ्रिजरेंट गैस के जरिए कार के अंदर ठंडी हवा पहुंचाता है. इस पूरी प्रक्रिया में इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इंजन को AC चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत थोड़ी बढ़ जाती है. यही कारण है कि AC इस्तेमाल करने पर माइलेज में हल्का फर्क दिखाई देता है.

कितना कम होता है गाड़ी का एवरेज

बहुत से लोग सोचते हैं कि AC चलाने से माइलेज काफी ज्यादा गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आमतौर पर AC इस्तेमाल करने पर कार के माइलेज में करीब 3 से 4 प्रतिशत तक का फर्क पड़ता है. यानी अगर आपकी कार अच्छा एवरेज देती है तो AC ऑन करने पर थोड़ा कम माइलेज मिल सकता है. हालांकि इसका असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप गाड़ी कहां चला रहे हैं.

शहर और हाईवे में अलग असर

अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में कार चला रहे हैं, जहां बार-बार ब्रेक और एक्सीलरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो माइलेज ज्यादा कम हो सकता है. वहीं हाईवे पर लगातार स्पीड में गाड़ी चलाने पर AC का असर कम दिखाई देता है. यानी सिर्फ AC ही नहीं बल्कि ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति भी फ्यूल खर्च पर असर डालती है. इसलिए सही तरीके से ड्राइव करने पर माइलेज बेहतर रखा जा सकता है.

फैन स्पीड से पड़ता है फर्क या नहीं

कई लोग मानते हैं कि AC का फैन 1 नंबर पर रखने से पेट्रोल कम खर्च होगा और 4 नंबर पर रखने से ज्यादा. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. AC का फैन कार की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलता है. इसका काम सिर्फ ठंडी हवा को केबिन तक पहुंचाना होता है. इसलिए फैन की स्पीड कम या ज्यादा करने से माइलेज पर खास असर नहीं पड़ता. आप अपनी जरूरत के हिसाब से फैन स्पीड सेट कर सकते हैं.

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