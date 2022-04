Budget Car in India: बाजार में आए दिन नई तकनीक से लैस कई कारें दस्तक दे रही हैं और लोगों के बीच लग्जरी कारों का काफी क्रेज है. बाजार में आने वाली हर लग्जरी को लेकर लोगों के मन में काफी (Car in Budget Range) उत्सुकता रहती है. लेकिन इतनी महंगी गाड़ियों को खरीदना सभी के लिए संभव नहीं है और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे जो कि बजट रेंज में शानदार फीचर्स से लैस हो. (Car for Middle Class) मध्य वर्ग के बीच कम कीमत वाली कई गाड़ियां काफी लोकप्रिय हैं. आज हम ऐसी ही दो कारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि मिडिल क्लास के बीच काफी पसंद की जाती हैं.Also Read - CNG Car Safety Tips: तेज गर्मी में आप भी चलाते हैं सीएनजी कार, इन बातों का रखें ध्यान, हमेशा रहेंगे सुरक्षित

Tata Tiago CNG

Tata Tiago CNG को लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है और इसकी मुख्य वजह इसमें दी गई सीएनजी किट है. जो कि आपको पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा दिलाएगी. Tata Tiago CNG को भारत में चार वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी कीमत 6.09 लाख रुपये से लेकर 7.69 लाख रुपये है. इस कार के टॉप मॉडल XZ+ में आपको 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा. इसके अलावा कार में रियर पार्किंग सेंसर और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे खास फीचर्स की सुविधा दी गई है. कंपनी का दावा है कि Tiago CNG 26.49 km/kg माइलेज दे सकती है.

Maruti Suzuki Alto 800 CNG

Maruti की Alto 800 एक ऐसी कार है जो कि लगभग हर वर्ग की पसंदीदा कार है. कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स के साथ आने Maruti Suzuki Alto 800 CNG की बात करें तो यह 31.59 km/kg माइलेज दे सकती है. इसकी कीमत 4.89 लाख रुपये से 4.95 लाख रुपये के बीच है. यानि इसके जरिए आप कम कीमत में चार पहिया कार का सपना पूरा कर सकते हैं. इस कार में भी सीएनजी किट लगी हुई है. Maruti Suzuki Alto 800 CNG में एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कीलेस एंट्री और फ्रंट पावर विंडो मिलती है.