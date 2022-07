New car insurance plan: वाहनों के इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा को लेकर बीते दिनों कुछ बदलाव हुए हैं. ये बदलाव ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे. नए नियमों के तहत अब लोगों को वाहन के इंश्योरेंस के लिए एक तय रकम की जगह वाहन के इस्तेमाल और वाहन चलाने के पैटर्न के आधार पर बीमा की राशि देनी होगी. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में कुछ दिनों पहले ही ये बदलाव किए हैं.Also Read - कार-बाइक पर पेड़ गिरने से हो नुकसान? ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम - वीडियो देखें

नए नियमों के तहत अब वाहन मालिक खुद यह तय कर पाएंगे कि वाहन बीमा के लिए कितना भुगतान करना है. ये नए नियम लागू हो चुके हैं और कंपनियां अपनी सुविधानुसार फ्रेम वर्क तैयार कर रही हैं. Also Read - 1 अप्रैल से महंगा होगा गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जानिए कितना बढ़ेगा रेट-WATCH

IRDAI ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस्ड सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है. इस नए नियम के तहत बीमा नियामक IRDAI अब सामान्य बीमाकर्ताओं को ऐड-ऑन जारी करने की अनुमति दी है, जिससे व्यक्ति को ड्राइविंग की आदतों (ड्राइविंग हैबिट या पैटर्न) का फायदा मिल सकेगा. Also Read - Third Party Motor Insurance: 1 अप्रैल से करनी होगी जेब ढीली, जानिए कितना बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी के बीमे का प्रीमियम

मतलब अब आप जिस तरह से अपनी कार को चलाएंगे उसके हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप रफ या रिस्की ड्राइविंग करते हैं तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है. वहीं आप यदि सेफ और सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो आपको कम प्रीमियम में भी इंश्योरेंस की वही सुविधाएं मिल जाएंगी.

लोगों के ड्राइविंग बिहेवियर या ड्राइविंग पैटर्न का पता लगाने के लिए मोबाइल एप या कार में कार में कोई खास डिवाइस लगाई जाएगी.

नए नियम के बाद बीमा कंपनियां पे एज यू ड्राइव (Pay as You Drive), पे हाउ यू ड्राइव (Pay How You Drive) और फ्लोटर (Floater) पॉलिसीज लॉन्च करने की अनुमति दी गई है.

IRDAI ने यह बड़ी घोषणा भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वाहन हैं, तो वह सभी वाहनों के लिए अलग-अलग प्रीमियम देने की जगह टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर बीमा योजनाओं का इस्तेमाल कर सकता है. क्योंकि नए नियमों के जरिए अब सिर्फ एक बीमा प्रीमियम के साथ कई वाहनों का कवरेज हासिल किया जा सकता है. इसमें बीमा की राशि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कोई कितने वाहन चलाता है.

टेलीमैटिक्स बेस्ड व्हीकल इंश्योरेंस स्कीम

व्हीकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टेलीमैटिक्स ‘ड्राइविंग’ से संबंधित आंकड़ों पर नजर रखने, उसके स्टोरेज और ट्रांसफर करने के लिए बहुत काम आता है. ये आंकड़े गाड़ी चलाने के व्यवहार को समझने और उचित वाहन बीमा दरों को तय करने में काम आते हैं.

बीमा नियामक IRDAI के अनुसार, खराब या जल्दबाजी में ड्राइविंग करने पर ज्यादा प्रीमियम लगेगा. बीमा कंपनी मोबाइल एप, जीपीएस या फिर वाहन में फिट होने वाले किसी डिवाइस की मदद से किसी खास वाहन के ड्राइविंग पैटर्न को भी जान सकेगी. इससे जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर हर वाहन को एक ड्राइविंग स्कोर मिलेगा, जिसके आधार पर यह तय होगा कि वाहन मालिक को कितने प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा.

नए मोटर बीमा नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से चलने वाले वाहन की दूरी के आधार पर बीमा पर भी प्रीमियम राशि तय कर सकता है. यदि वाहन का इस्तेमाल कम होता है तो ग्राहक वाहन के इस्तेमाल के आधार पर बीमा कवर ले सकता है. प्रीमियम दर तय करने के लिए एक महीने में वाहन द्वारा चलाई जाने वाली अधिकतम दूरी भी तय की जा सकती है.

इरडा ने टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस कवर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है. इसके तहत नियामक ने साधारण बीमा कंपनियों को ‘मोटर ओन डैमेज’ (ओडी) यानी अपने वाहन के नुकसान के कवर के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड धारणा पेश करने की अनुमति दी है. इसमें ‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ शामिल हैं.

‘पे एज यू ड्राइव’

‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ व्हीकल इंश्योरेंस मॉडल है. यह पॉलिसीधारकों को अपनी बीमा पॉलिसी को एक सीमा तक अपने हिसाब से तय करने की अनुमति देता है. इससे प्रीमियम को कम करने में मदद मिलती है. ‘पे एज यू ड्राइव’ एक व्यापक मोटर प्लान है जहां प्रीमियम व्हीकल के उपयोग पर निर्भर करेगा.

‘पे हाऊ यू ड्राइव’

‘पे हाऊ यू ड्राइव’ प्रीमियम व्हीकल चलाने के व्यवहार से जुड़ा होगा. सुरक्षित और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने पर मोटर बीमा के लिए प्रीमियम भी कम देना होगा. दूसरी ओर गलत तरीके से वाहन चलाने पर ज्यादा प्रीमियम देना होगा. कुल मिलाकर इसके तहत प्रीमियम की रकम गाड़ी चलाने के तरीके पर तय होगी.

फ्लोटर पॉलिसीज?

इसमें एक से ज्यादा कार और टू-व्हीलर होने पर अब एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगी. अलग-अलग गाड़ी के लिए कई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है. इरडा के मुताबिक, यह हेल्थ इंश्योरेंस के फ्लोटर पॉलिसी की तरह होगा. यह बीमा कवर एड-ऑन आधार पर दिया जाएगा. इसे पॉलिसी में जोड़ा जाएगा.