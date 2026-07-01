बारिश के मौसम से पहले कार में इन चीजों को जरूर कर लें चेक, सफर होगा सुरक्षित

मानसून से पहले कार की जांच करना जरूरी है. टायर, ब्रेक, वाइपर और लाइट्स चेक सहित कई ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जिनको ठीक रखना बेहद जरूरी होता है.

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car safety tips (Image: AI)

मानसून से पहले कार की पूरी जांच जरूर करें

टायर ब्रेक वाइपर रखें हमेशा सही हालत में

बारिश में सुरक्षित सफर के लिए तैयारी करें

मानसून का मौसम शुरू होते ही सड़कों पर पानी, कीचड़ और फिसलन बढ़ जाती है. ऐसे में कार चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कई लोग पहली तेज बारिश के बाद अपनी गाड़ी की जांच करवाते हैं, लेकिन तब तक छोटी कमियां बड़ी परेशानी बन सकती हैं. अगर आप बारिश से पहले अपनी कार को तैयार कर लेते हैं, तो सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी चीजों को आप खुद भी घर पर चेक कर सकते हैं. इसके लिए किसी खास टूल की जरूरत नहीं होती.

टायर की हालत और हवा जरूर करें चेक

बारिश में कार की पकड़ सड़क पर टायरों की हालत पर निर्भर करती है. गीली सड़क पर घिसे हुए टायर फिसलने का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसलिए मानसून से पहले टायरों को ध्यान से देखें. टायर की ट्रेड यानी ऊपर की डिजाइन घिस तो नहीं गई है, यह जरूर चेक करें. अगर ट्रेड काफी कम हो गई है, तो टायर बदलने पर विचार करें. इसके अलावा टायर में सही हवा होना भी जरूरी है. कम या ज्यादा हवा से कार चलाने में परेशानी आ सकती है. टायर के साइड में कट, दरार या उभार दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें. साथ ही डिग्गी में रखे स्पेयर टायर की हवा भी जरूर जांच लें.

ब्रेक सिस्टम को रखें पूरी तरह तैयार

मानसून में सड़क पर पानी होने की वजह से ब्रेक लगाने में ज्यादा दूरी लग सकती है. इसलिए बारिश शुरू होने से पहले ब्रेक सिस्टम की जांच करना बहुत जरूरी है. कार चलाते समय ध्यान दें कि ब्रेक लगाने पर कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही. अगर कार एक तरफ खिंचती है या ब्रेक पहले जैसे काम नहीं कर रहे हैं, तो सर्विस सेंटर पर जरूर दिखाएं. ब्रेक ऑयल का लेवल भी चेक करें. यह सही स्तर पर होना चाहिए. अगर ब्रेक ऑयल बहुत गंदा या पुराना लग रहा है, तो इसे बदलवाना बेहतर रहेगा.

वाइपर और विंडशील्ड को नजरअंदाज न करें

तेज बारिश में साफ दिखाई देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. खराब वाइपर आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं. वाइपर की रबर को देखें कि वह सख्त या फटी हुई तो नहीं है.अगर वाइपर कांच पर लाइन छोड़ रहा है या चलाते समय आवाज कर रहा है, तो इसे बदल दें. इसके साथ ही विंडशील्ड वॉशर टैंक में सही लिक्विड भरें. यह कांच पर जमा मिट्टी और गंदगी को आसानी से साफ करने में मदद करता है.

साफ विंडशील्ड से बारिश के दौरान ड्राइविंग ज्यादा आसान हो जाती है.

कार की सभी लाइट्स को एक बार जरूर देखें

बारिश और कम रोशनी वाले मौसम में कार की लाइट्स आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होती हैं. इसलिए मानसून से पहले सभी लाइट्स चेक कर लें.

हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और फॉग लैंप को चालू करके देखें. अगर कोई बल्ब खराब है तो उसे समय पर बदल दें.

पुरानी कारों में हेडलाइट का कवर धुंधला हो जाता है, जिससे रोशनी कम हो सकती है. इसे साफ करवाने से रात में बेहतर विजिबिलिटी मिल सकती है.

छोटी तैयारी से बनाएं सफर को सुरक्षित

मानसून में कार की छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना बड़े खतरे से बचा सकता है. टायर, ब्रेक, वाइपर और लाइट्स जैसी चीजें सही रहेंगी तो बारिश में ड्राइविंग का अनुभव बेहतर होगा. इसके अलावा कार में जरूरी सामान जैसे टॉर्च, कपड़ा और बेसिक टूल्स भी रखें. बारिश के मौसम में थोड़ी तैयारी आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचा सकती है.