कार के टूल बॉक्स में क्यों दिया जाता है लाल रंग का ट्रायंगल? रोज सफर करने वाले भी नहीं जानते इसका सही इस्तेमाल!

Car Warning Triangle: हर कार के टूल बॉक्स में एक लाल रंग का ट्रायंगल दिया जाता है. कई लोग इसे सिर्फ एक साधारण चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह सड़क सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है. जब कार रास्ते में खराब हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, तब यही ट्रायंगल दूसरे ड्राइवरों को खतरे का संकेत देता है. इससे पीछे से आने वाले वाहन पहले ही सतर्क हो जाते हैं और बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है.
इस लाल ट्रायंगल को चेतावनी त्रिकोण भी कहा जाता है. इसे सड़क पर कार के पीछे रखा जाता है ताकि दूर से आने वाले वाहन चालकों को पता चल सके कि आगे कोई गाड़ी रुकी हुई है. खासकर रात के समय या हाईवे पर इसका इस्तेमाल बहुत काम आता है. इसका लाल रंग और चमकदार डिजाइन हेडलाइट की रोशनी में दूर से दिखाई देता है. इससे दूसरे ड्राइवर समय रहते अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं.
अगर आपकी कार बीच सड़क में खराब हो जाए, तो इस ट्रायंगल को सही दूरी पर रखना जरूरी होता है. आमतौर पर इसे कार से करीब 50 से 100 मीटर पीछे रखना बेहतर माना जाता है. इससे पीछे से आने वाले वाहन को समय मिल जाता है. अगर सड़क पर मोड़ हो या ट्रैफिक ज्यादा हो, तो इसे ऐसी जगह रखें जहां यह आसानी से दिखाई दे. गलत जगह रखने पर इसका फायदा कम हो सकता है.
बारिश, धुंध या अंधेरे में सड़क पर विजिबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे समय में यह ट्रायंगल काफी मदद करता है. इसका रिफ्लेक्टिव डिजाइन रोशनी पड़ते ही चमकने लगता है. इसी वजह से दूसरे ड्राइवर दूर से ही सावधान हो जाते हैं. यही कारण है कि कई देशों में इसे कार में रखना जरूरी माना जाता है. लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है.
आज भी कई लोग कार में रखे इस लाल ट्रायंगल का सही इस्तेमाल नहीं जानते. सिर्फ इसे कार में रखना काफी नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है. अगर आप अक्सर हाईवे या लंबी यात्रा करते हैं, तो यह छोटा सा सुरक्षा उपकरण मुश्किल समय में बड़ी मदद कर सकता है. इसलिए अगली बार कार चलाने से पहले अपने टूल बॉक्स में मौजूद इस ट्रायंगल को जरूर चेक करें.