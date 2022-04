टवेरा कार तो आपको याद होगी, एंबुलेंस से लेकर यूटिलिटी व्हीकल और मल्टी पर्पज व्हीकल के तौर पर इस कार को जबरदस्त पॉपुरिटी मिली थी. लेकिन कुछ समय बाद ही इस कार को बनाने वाली कंपनी शेवरले ने साल 2017 में भारत से अपना कारोबार समेट लिया. शेवरले कंपनी अमेरिकी ऑटोमेकर कंपनी जनरल मोटर्स (GM) का एक ब्रांड है. अमेरिका सहित कई अन्य देशों में शेवरले अभी भी कार बेचती है. लेकिन अब यह ब्रांड एक बार फिर जोरदार वापसी की तैयारी में है. हालांकि अब यह कंपनी पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों की जगह फुल इलेक्ट्रिक कार के साथ वापसी की तैयारी में है..Also Read - अब नहीं बनेंगे नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर! सरकार ने क्यों कहा कि अब न लॉन्च करें नए दो-पहिया EV

शेवरले ने हाल ही में एक फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की घोषणा की है. इस इलेक्ट्रिफाइड कार का नाम कार्वेट (Corvette) होगा. कंपनी के संकेत के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक कार अगले साल तक बाजार में उतर सकती है. इसके अनाउंसमेंट के साथ ही शेवरले ने एक टीजर वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेट-अप देखा जा सकता है.

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2

— Chevrolet (@chevrolet) April 25, 2022