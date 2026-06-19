फुल पैसा वसूल! एक चार्ज में 320KM तक चलेगी ये कार, कीमत 7 लाख रुपये से भी कम

Citroen eC3X: सिट्रोएन ने भारतीय बाजार में अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार Citroen eC3X लॉन्च कर दी है. इस कार की खासियत इसकी लंबी रेंज और फॉस्ट चार्जिंग है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/auto/citroen-ec3x-new-budget-ev-launched-in-india-entry-level-ev-offering-range-320km-in-single-charge-8451313/ Copy

Citroen eC3X (Image: citroen.in)

6.89 लाख कीमत में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

एक चार्ज में 320KM तक चलेगी कार

सिर्फ 57 मिनट में 80% तक चार्ज

6 एयरबैग के साथ दमदार सेफ्टी फीचर्स

कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने भारतीय बाजार में अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार Citroen eC3X लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसे Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल के साथ पेश किया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत काफी कम रखी गई है. इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.89 लाख रुपये है. इसका साथ हीं कंपनी ने कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है.

SUV जैसा स्टाइलिश लुक

नई Citroen eC3X का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है. कार के फ्रंट में LED DRLs, फॉग लैंप और कंपनी की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, जो इसे स्टाइलिश लुक देती है. इसके अलावा 15 इंच के अलॉय व्हील्स और बॉडी क्लैडिंग इसे हल्का SUV जैसा लुक देते हैं. कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को छह रंगों में लेकर आई है. इनमें पोलर वाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक, गार्नेट रेड और डीप फॉरेस्ट ग्रीन शामिल हैं.

केबिन में मिलते हैं कई फीचर्स

कार के इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक मॉडल की पहचान देने के लिए डैशबोर्ड पर इलेक्ट्रिक ब्लू फिनिश दी गई है. सीटों पर प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जिससे केबिन का लुक बेहतर हो जाता है. कार में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. यह वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है.

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस

Citroen eC3X में वायरलेस मोबाइल चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 2.0, रिमोट एक्सेस फीचर्स और इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ग्राहक चाहें तो एकस्ट्रा चार्ज देकर JBL ऑडियो सिस्टम और फ्रंट-रियर डैशकैम पैकेज भी चुन सकते हैं. सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, लेन डिपार्चर वार्निंग और हाई-स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

320KM रेंज और सिर्फ 57 मिनट में चार्ज

नई Citroen eC3X में 29.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 57 हॉर्सपावर की ताकत और 143Nm का टॉर्क देती है. चार्जिंग की बात करें तो DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में सिर्फ 57 मिनट का समय लगता है. कम कीमत, अच्छी रेंज और फीचर्स की वजह से इसे फुल पैसा वसूल ईवी कह सकते हैं.

क्या होता है BaaS मॉडल?

BaaS यानी Battery-as-a-Service एक ऐसा मॉडल है, जिसमें ग्राहक को इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय बैटरी की पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती. इससे कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. ग्राहक कार खरीदने के बाद बैटरी इस्तेमाल करने के लिए तय चार्ज देता है, जो आमतौर पर प्रति किलोमीटर या मंथली प्लान के हिसाब से लिया जाता है. Citroen eC3X में भी यही मॉडल दिया गया है, जहां ग्राहकों को बैटरी के लिए 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज देना होगा.