  • Hindi
  • Auto
  • Classic Cars Retro Bikes Pure Passion

क्लासिक कारें, रेट्रो बाइकें और सच्चा जुनून | दिल्ली की रेस्टोरेशन कहानी

इस वीडियो में हम एक जुनूनी रेस्टोरर से मिलते हैं जो विंटेज कारों और बाइक्स को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। रेस्टोरेशन प्रोसेस, रेयर मॉडल्स और दिल्ली की ऑटोमोटिव कहानियाँ जानिए।

Published date india.com Published: January 27, 2026 1:17 PM IST
email india.com By Deepika Saini email india.com Deepika Saini email india.com

इस वीडियो में हम एक ऐसे जुनूनी रेस्टोरर से खास बातचीत कर रहे हैं, जो विंटेज कारों और बाइक्स को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। भूली-बिसरी क्लासिक्स से लेकर खूबसूरती से रेस्टोर की गई मशीनों तक, वह अपने सफ़र, चुनौतियों और ऑटोमोटिव इतिहास को सहेजने के जुनून के बारे में बताते हैं। हम रेस्टोरेशन प्रोसेस, रेयर मॉडल्स, पार्ट्स की सोर्सिंग और आज के दौर में विंटेज वाहनों को चलाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको क्लासिक कारें, रेट्रो बाइक्स या दिल्ली की सड़कों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं, तो यह इंटरव्यू ज़रूर देखें।

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Auto की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.