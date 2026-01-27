Hindi Auto

Classic Cars Retro Bikes Pure Passion

क्लासिक कारें, रेट्रो बाइकें और सच्चा जुनून | दिल्ली की रेस्टोरेशन कहानी

इस वीडियो में हम एक जुनूनी रेस्टोरर से मिलते हैं जो विंटेज कारों और बाइक्स को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। रेस्टोरेशन प्रोसेस, रेयर मॉडल्स और दिल्ली की ऑटोमोटिव कहानियाँ जानिए।

इस वीडियो में हम एक ऐसे जुनूनी रेस्टोरर से खास बातचीत कर रहे हैं, जो विंटेज कारों और बाइक्स को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। भूली-बिसरी क्लासिक्स से लेकर खूबसूरती से रेस्टोर की गई मशीनों तक, वह अपने सफ़र, चुनौतियों और ऑटोमोटिव इतिहास को सहेजने के जुनून के बारे में बताते हैं। हम रेस्टोरेशन प्रोसेस, रेयर मॉडल्स, पार्ट्स की सोर्सिंग और आज के दौर में विंटेज वाहनों को चलाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको क्लासिक कारें, रेट्रो बाइक्स या दिल्ली की सड़कों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं, तो यह इंटरव्यू ज़रूर देखें।