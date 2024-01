Hindi Auto

Dakar Rally 2024 Hero Motosports In Second Spot After 7 Stages Check Latest Standings

Dakar Rally 2024: 7वें स्टेज में भी हीरो मोटरस्पोर्ट्स का शानदार प्रदर्शन, दूसरे स्थान पर बनाई मजबूत पकड़

Dakar Rally 2024: रॉस ब्रांच ने इस स्टेज को चौथे सबसे तेज समय के साथ पूरा किया और इसके साथ ही लीडरबोर्ड पर अपना दूसरा स्थान मजबूत कर लिया है.

Dakar Rally 2024: Hero Motosports in Second Spot; Check Latest Standings

Dakar Rally 2024: दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की मोटरस्पोर्ट टीम, हीरो मोटोस्पोर्ट्स टीम रैली ने डकार रैली 2024 में 12 चरणों में से 7वां चरण टॉप-5 में रहते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. रॉस ब्रांच ने इस स्टेज को चौथे सबसे तेज समय के साथ पूरा किया और इसके साथ ही लीडरबोर्ड पर अपना दूसरा स्थान मजबूत कर लिया है. 7वां चरण पूरा होने के बाद रॉस ब्रांच टॉप पर चल रहे राइडर्स से केवल एक सेकंड पीछे हैं. जैसे-जैसे रेस सेकंड स्टेज से पहुंची है, टॉप ऑर्डर में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी हो गई है.

सफलतापूर्वक 6 चरणों और 4,000 किलोमीटर से अधिक की रेस पूरी करने के बाद शनिवार 13 जनवरी को रियाद पहुंचकर प्रतियोगियों को एक दिन का ब्रेक मिला. अगले हफ्ते तक फिर से बाकी के चरणों को पूरा करने से पहले असिस्टेंट क्रू ने भी ब्रेक का पूरा इस्तेमाल किया और इस दौरान बाइक और राइडर्स की अच्छी से देखरेख की.

14 जनवरी को 7 वां चरण किलोमीटर के लिहाज से डकार 2024 मोटर रैली का सबसे लंबा चरण था. इसकी शुरुआत सुबह 4 बजे हो गई. रॉज ब्रांच ने 483 किलोमीटर का विशेष अभियान शुरू करने से पहले 255 किलोमीटर का रोड वाला चरण पूरा किया. इसके बाद हेल में विवोयुक पहुंचने के लिए फिर से 136 किलोमीटर का सड़क का सफर पूरा किया.

Provisional Rankings – Stage 7

इग्नासियो कॉर्नेजो: मॉन्स्टर एनर्जी होंडा टीम, 05h 18m 33s लुसियानो बेनवाइड्स: हुस्कवर्ना फैक्ट्री रेसिंग, 3m 12s केविन बेनवाइड्स: रेडबुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग, + 3m 32s रॉस ब्रांच: हीरो मोटोस्पोर्ट्स टीम रैली, + 6 मिनट 36 सेकंड

Provisional Overall Rankings – at the end of Stage 7

रिकी ब्लैक: मॉन्स्टर एनर्जी होंडा टीम 32 घंटे 37 मिनट 20 सेकंड रॉस ब्रांच: हीरो मोटोस्पोर्ट्स टीम रैली + 0 मी 01 सेकंड इग्नासियो कॉर्नेजो: मॉन्स्टर एनर्जी होंडा टीम + 6 मी 48 सेकंड एड्रियन वान: बेवरन मॉन्स्टर एनर्जी होंडा टीम + 14मी 39 सेकेंड केविन बेनावाइड्स: रेडबुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग + 24 मिनट 39 सेकंड

