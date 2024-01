Hindi Auto

Dakar Rally 2024 में रॉस ब्रांच का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी, स्टेज 6 की ओवरऑल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर

Dakar Rally 2024 : सऊदी अरब में चल डकार 2024 रैली दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की रैली है. इस रैली में रॉस ब्रांच स्टेज 6 की Vitual Ranking में दूसरे स्थान पर हैं.

Dakar Rally 2024: सऊदी अरब में भारत और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकल और स्कूटर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी Hero Motocorp का 46वां डकार केंपेन चल रहा है. इस केंपेन में दुनिया की सबसे कठिन बाइक रेस चल रही है. आपको बता दें कि इस डकार केंपेन में हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने लगातार 8वीं बार भाग लिया है.

डकार रैली में हिस्सा लेने वाली टीमों के साथ ही मैन्यूफैक्चरर्स और राइडर्स के लिए ये रैली बेहद अहम मानी जाती है. #W2RC चैपिंयनशिप के नए फॉर्मेट के अनुसार इस रैली में मोटरसाइकल कैटिगरी के प्रतियोगियों को कई क्लास में बांटा जा चुका है. ये रैली अब स्टेज-6 पर पहुंच चुकी है.

गुरुवार को शाम 4 बजे हीरो मोटोस्पोर्ट्स के राइडर रॉस ब्रांच और जोआन बारेडा ने स्टेज के 513 किलोमीटर के मार्ग को 6वें और 10वें स्थानों पर पार किया. मानव सामान्य रैंकिंग में, रॉस ने 2वें स्थान पर बढ़त हासिल की है, जबकि जोआन 10वें स्थान पर हैं.

इस रैली में रॉस ब्रांच का लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें डकार 2024 के ओवरऑल क्लासिफिकेशन में फिर से टॉप रैंकर में ले आया है . रॉस ब्रांच पिछले 6 दिनों में लीड पर बने हुए हैं.

Virtual Rankings – Stage 6 (at the end of 513 kms)

Rank Rider Team Time 1 एड्रिएन वैन बेवेरेन (Adrien Van Beveren) Monster Energy Honda Team 06h 30m 39s 2 रिकी ब्रेबेक (Ricky Brabec) Monster Energy Honda Team + 1m 21s 3 टोबी प्राइस (Toby Price) RedBull KTM Factory Racing + 1m 49s 6 रॉस ब्रांच (Ross Branch) Hero MotoSports Team Rally + 7m 56s 10 जोआन बारेडा बोर्ट (Joan Barreda Bort) Hero MotoSports Team Rally + 29m 58s

VirtualOverall Rankings – at the end of 513 kms in Stage 6

Rank Rider Team Time 1 रिकी ब्रेबेक (Ricky Brabec) Monster Energy Honda Team 25h 40m 50s 2 रॉस ब्रांच (Ross Branch) Hero MotoSports Team Rally + 2m 48s 3 इग्नासिओ कोर्नेजो (Ignacio Cornejo) Monster Energy Honda Team + 6m 37s 10 जोआन बारेडा बोर्ट (Joan Barreda Bort) Hero MotoSports Team Rally + 1h 4m 44s

आपको बता दें कि डकार केंपेन की पहली स्टेज से लेकर छठवी स्टेज तक राइडर्स को हैल में 532 किलोमीटर लूप में राइड की ये मुकाबला बेहद ही खतरनाक रहा. इसमें राइडर्स सऊदी अरब के रेगिस्तान में बहुत मुश्किल हालातों से गुजरें इसके अलावा उन्होंने कई कठिन मुश्किलों का सामना किया.

सऊदी अरब में आयोजित इस डकार केंपेन को अब तक का सबसे कठिन केंपेन माना जा रहा है इसमें राइडर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

