Datsun Go+ Specification: अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको कम दाम में ज्यादा सीटर वाली कार चाहिए तो यह मुमकिन है. यदि आप 7 सीटर कार की तलाश में हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है. क्योंकि जापाना कार न निर्माता कंपनी Datsun ने अपनी किफायती कार Datsun Go+ पर बंपर छूट दे रही है. मारुति इको के बाद देश की यह दूसरी सबसे सस्ती कार है, जिसमें 7 सीटर का विकल्प है. बता दें कि ग्राहक इस महीने इस कार को 40 हजार रुपये की बचत पर खरीद सकते हैं.

Datsun Go+ Specification

Datsun Go+ कुल 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, कंपनी ने इस कार में 1.2 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया है. बता दें कि यह कार मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों ही गियरबॉक्स के विकल्प में मौजू है. इसमें कीलेस एंट्री दिया गया है. साथ ही इंफोटेनमेंट के लिए 7 इंच का टचस्क्रीन व एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है. कार में 14 इंच का अलॉय व्हील, मैनुअल एसी दिया गया है.

कार में पार्किंग सेंसर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट में दो एयरबैग दिए गए हैं. वहीं कार की कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 4.25 लाख से लेकर 6.99 लाख रुपये तक है. बता दें कि कार ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसके T CVT ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 6.79 लाख रुपये से शुरू होती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 18-19 किमी प्रतिलीटर की माइलेज देती है.