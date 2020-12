Datsun Year end sale 2020: साल के आखिरी महीने में बिक्री को रफ्तार देने के लिए कार कंपनियां भारी-भरकम डिस्काउंट ऑफर दे रही है. Datsun ने भी अपनी कारों पर ईयर एंड डिस्कांउट की घोषणा की है. जापान की यह कंपनी दिसंबर में अपनी कारों पर 51 हजार रुपये तक की छूट दे रही है. यह ऑफर Datsun Redi-GO, Datsun GO और Datsun GO Plus पर उपलब्ध है. आइए आपको बताते हैं कि इस महीने दैटसन की किस कार पर कितने रुपये तक के फायदे पा सकते हैं. Also Read - Renault Kwid और Datsun Redi-Go को खरीदने का धांसू मौका, ₹3 लाख से कम की इन कारों पर बंपर डिस्काउंट

Redi-GO पर 45 हजार तक की छूट

Datsun Redi-GO पर इस महीने 45 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसमें 9 हजार रुपये तक कैश डिस्काउंट, 11 हजार रुपये ईयर एंड बोनस, 20 हजार रुपये तक एक्सचेंज बोनस और 5 हजार रुपये तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. रेडी-गो की कीमत 2.83 लाख रुपये से 4.77 लाख रुपये के बीच है.

Datsun GO पर 51 हजार रुपये तक के फायदे

Datsun GO पर कंपनी इस महीने कुल 51 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसमें 11 हजार रुपये ईयर एंड बोनस, 20 हजार रुपये कैश डिस्काउंट और 20 हजार रुपये तक एक्सचेंज बोनस शामिल हैं. हालांकि, इस कार पर कॉर्पोरेट ऑफर नहीं है. इस कार की कीमत 3.99 लाख से 6.45 लाख रुपये के बीच है.

Datsun Go Plus पर 46 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स

दैटसन की मल्टी परपज वीइकल Go Plus पर दिसंबर में 46 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. इसमें 15 हजार रुपये कैश डिस्काउंट, 20 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस और 11 हजार रुपये ईयर एंड बोनस के रूप में मिलेंगे. इस कार पर भी कॉर्पोरेट डिस्काउंट नहीं है. गो प्लस के दाम 4.19 लाख से 6.89 लाख रुपये के बीच है.