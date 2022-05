बीते 1-2 दिन से भले ही मौसम थोड़ा सामान्य है लेकिन इससे पहले तो भयंकर गर्मी थी. सीमेंट और कंक्रीट से सजे शहरों में तो गर्मी और भी ज्यादा होती है. खासतौर से दिल्ली जैसे शहरों की गर्मी जिसमें कि सड़कों का तारकोल पिघलने लगे.. देश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था. ऐसे में दोपहर के समय सफर करने वालों के लिए बहुत मुश्किल थी. खासतौर से ऑटो और रिक्शे में सफर करने वालों को तो और भी ज्यादा गर्म हवा झटका लगता है. इस गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए एक ऑटो रिक्शा चालक ने शानदार तरीका खोज निकाला.Also Read - दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स पर 'आप' का पलटवार, कहा- MCD से जाते-जाते 60 लाख लोगों को बेघर करना चाहती है भाजपा

ऑटो ड्राइवर ने ऑटो की छत पर बगीचा बना डाला. दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाला ये ऑटो रिक्शा लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचता है. इस ऑटो को महेंद्र कुमार चलाते हैं और उन्होंने ही इस पर बगीचा तैयार कर दिया.

VIDEO: Delhi driver grows garden on auto-rickshaw roof to beat the heat.

Yellow and green auto-rickshaws are ubiquitous on New Delhi's roads but Mahendra Kumar's vehicle stands out — it has a garden on its roof aimed at keeping passengers cool during the searing summer season pic.twitter.com/9DIYv7lVR2

