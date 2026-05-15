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दिल्ली के इन इलाकों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग अब होगी सस्ती, सरकार ने घटाई फीस

Delhi EV Parking: दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग फीस अब आधी होगी. NDMC ने लुटियंस दिल्ली में EV को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. 18 मई से नई सुविधा लागू होगी.

Published date india.com Published: May 15, 2026 11:25 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Auto News in Hindi
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Delhi EV Parking: दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी New Delhi Municipal Council ने लुटियंस दिल्ली के इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग फीस में 50 फीसदी छूट देने का फैसला किया है. यह नई व्यवस्था 18 मई 2026 से लागू होगी. इससे दिल्ली में EV इस्तेमाल करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे.

किन लोगों को मिलेगा फायदा

NDMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी पार्किंग जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिक अब सामान्य पार्किंग शुल्क का सिर्फ आधा भुगतान करेंगे. यह फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो रोजाना ऑफिस या दूसरे काम से लुटियंस दिल्ली आते हैं. सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी घटेगी.

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पीएम मोदी की अपील के बाद बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार फ्यूल बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील कर रहे हैं. इसके बाद दिल्ली में EV को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं. NDMC की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पर्यावरण को बेहतर बनाने और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए पार्किंग फीस कम की जाए.

कर्मचारियों के लिए शुरू हुई शटल बस सेवा

NDMC ने अपने कर्मचारियों के लिए नई शटल बस सेवा भी शुरू की है. यह बसें पालिका आवास सरोजिनी नगर, पालिका ग्राम लक्ष्मीबाई नगर, अमृत काल निवास जोर बाग रोड और बापू धाम फ्लैट्स चाणक्यपुरी जैसे इलाकों से चलेंगी. बसें सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाएंगी और शाम 5:30 बजे वापस लौटेंगी. इससे कर्मचारियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी और ईंधन की बचत भी होगी.

ऊर्जा संकट के बीच EV पर बढ़ा जोर

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद दुनियाभर में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ी है. ऐसे समय में भारत भी फ्यूल बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहा है. सरकार का मानना है कि आने वाले समय में EV का इस्तेमाल बढ़ने से देश का आयातित ईंधन पर खर्च कम हो सकता है और प्रदूषण में भी कमी आएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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