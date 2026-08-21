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दिल्ली-NCR में बदल गए ट्रांसपोर्ट से जुड़े ये नियम, 1 जनवरी 2027 से इन गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू होंगे. 2027 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 21, 2026, 4:34 PM IST
delhi ncr pollution
दिल्ली-NCR में बदल गए ट्रांसपोर्ट से जुड़े ये नियम (Image: PTI)

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मालवाहक वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के तहत पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले नए हल्के मालवाहक वाहनों (Light Goods Vehicles) के रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे रोक लगाई जाएगी. इसके बाद इनकी जगह इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. दिल्ली में यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा. 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले N1 कैटेगरी के नए पेट्रोल, डीजल और CNG मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. यानी डिलीवरी, सामान ढुलाई और छोटे कारोबार में इस्तेमाल होने वाले नए कॉमर्शियल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प पर जोर रहेगा.

NCR के इन शहरों में भी लागू होगा नियम

दिल्ली के बाद यह नियम NCR के बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा. 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले नए पेट्रोल, डीजल और CNG मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. इसका असर खास तौर पर उन कारोबारियों और कंपनियों पर पड़ सकता है, जो शहरों के अंदर सामान पहुंचाने के लिए छोटे मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को आगे इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ जाना होगा. हालांकि, यह फैसला नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है, इसलिए मौजूदा वाहनों को लेकर इसे अलग नियमों के साथ समझना होगा.

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N2 कैटेगरी के वाहनों पर भी चरणबद्ध रोक

CAQM ने 3,500 से 7,500 किलोग्राम वजन वाले मीडियम साइज के मालवाहक वाहनों यानी N2 कैटेगरी के लिए भी समय सीमा तय की है. दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से नए N2 कैटेगरी के सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. यानी इस कैटेगरी में नए CNG, पेट्रोल और डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी. इसके बाद 1 जुलाई 2028 से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में लागू होगा. वहीं पूरे NCR में N2 कैटेगरी के नए पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों पर यह रोक 1 जनवरी 2029 से लागू हो जाएगी. इस तरह नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय अलग-अलग चरणों में लागू किया जा रहा है.

वाहनों से निकलने वाले धुएं पर क्यों बढ़ी सख्ती?

CAQM के मुताबिक दिल्ली-NCR में PM2.5 प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की बड़ी भूमिका है. खासकर छोटे और मीडियम मालवाहक वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर चलते हैं. इनका इस्तेमाल सामान पहुंचाने और रोजाना की कमर्शियल गतिविधियों में बड़े स्तर पर होता है. ऐसे में इन वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने से प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है. नए नियमों का मकसद यही है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल, डीजल और CNG पर चलने वाले नए मालवाहक वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े. इससे शहरों में ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी.

स्टोन क्रशर यूनिट्स के लिए भी सख्त नियम

CAQM ने सिर्फ वाहनों पर ही सख्ती नहीं बढ़ाई है, बल्कि धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के नियम भी कड़े किए हैं. सभी स्टोन क्रशर यूनिट्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 2023 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इसके अलावा धूल की निगरानी के लिए CCTV वीडियो सर्विलांस और PM2.5 तथा PM10 सेंसर लगाने होंगे. वाहनों के पहिए धोने की व्यवस्था भी जरूरी होगी. इन कदमों का मकसद स्टोन क्रशिंग के दौरान हवा में फैलने वाली धूल को कम करना और यूनिट्स की लगातार निगरानी करना है.

प्रदूषण पर रिसर्च के लिए ₹3.25 करोड़ की मदद

प्रदूषण कम करने के लिए CAQM ने रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया है. आयोग ने 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) प्रोजेक्ट्स के लिए ₹3.25 करोड़ की वित्तीय मदद मंजूर की है. इन प्रोजेक्ट्स में सड़कों से उड़ने वाली धूल, ऑटोमैटिक सड़क सफाई की तकनीक, ऊंची इमारतों पर प्रदूषण के असर और पराली जलाने की पहले से जानकारी हासिल करने जैसे मुद्दों पर काम किया जाएगा. यानी दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने की रणनीति में अब वाहनों के साथ-साथ धूल, पराली और नई तकनीक पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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