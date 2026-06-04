दिल्ली-NCR में रहने वालों के लिए खुशखबरी! इन वाहन मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानिए क्या है वजह

Delhi NCR Pollution: केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मकसद पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर साफ ईंधन और नई तकनीक वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है. इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा. सरकार का मानना है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किए बिना दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार करना मुश्किल है.
यह योजना दो साल के लिए लागू की जाएगी और इसके लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसमें 5,041 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी सहायता राज्यों की तरफ से टैक्स छूट और अन्य सुविधाओं के रूप में मिलेगी. योजना का संचालन सड़क परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकारें मिलकर करेंगी. सरकार के अनुसार करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को इसका फायदा मिलेगा. इनमें लगभग 1.91 लाख ट्रक मालिक और 16 हजार से ज्यादा बस मालिक शामिल हैं.
इस योजना का मुख्य फोकस BS-IV और उससे पुराने मानकों वाले ट्रक और बसों पर है. ऐसे वाहन मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने या एनसीआर के बाहर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके बदले उन्हें BS-VI मानक वाली नई गाड़ी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा. BS-III और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में ही जमा करना होगा. सरकार का मानना है कि नई तकनीक वाली गाड़ियां कम प्रदूषण फैलाती हैं और ईंधन की भी बेहतर बचत करती हैं.
सरकार ने बताया कि ARAI और TERI की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में PM 2.5 प्रदूषण का 14 प्रतिशत हिस्सा परिवहन क्षेत्र से आता है. इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में 63 प्रतिशत योगदान वाहनों का है. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुल वाहनों में केवल 3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले ट्रक और बसें PM 2.5 प्रदूषण का 36 प्रतिशत हिस्सा पैदा करते हैं. यही वजह है कि पुराने भारी वाहनों को बदलने पर खास जोर दिया जा रहा है.
इस योजना के तहत नई गाड़ी खरीदने वालों को कई तरह की आर्थिक राहत दी जाएगी. वाहन लोन पर 5 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा हर महीने वाहन श्रेणी के अनुसार 4,800 रुपये तक के फ्यूल वाउचर दिए जाएंगे. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. राज्यों की तरफ से नई गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाएगी और मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है. पुरानी गाड़ी से जुड़े कुछ बकाया शुल्क भी माफ किए जाएंगे. वहीं वाहन कंपनियां नई गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक की छूट देंगी. पूरी प्रक्रिया एक डिजिटल पोर्टल के जरिए होगी, जहां पात्रता जांच, सब्सिडी और अन्य लाभ ऑनलाइन मिलेंगे.