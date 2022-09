ट्रैफिक नियमों को लेकर राज्य सरकारें और वहां की ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर अभियान चलाती हैं. इनमें कई बार जागरूकता अभियान होता है तो कई बार चालान काटने का अभियान चलाया जाता है. इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत बुधवार को ट्रैफिक पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि अब दिल्ली पुलिस उनको पकड़ेगी जो नियमों को तोड़ते हुए कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाकर रखे हैं.Also Read - दिल्ली में कार की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं बांधने वालों के ट्रैफिक पुलिस ने किए चालान, जान ले ये नियम

ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि आज से, #DelhiTrafficPolice उन लोगों को दंडित करेगी, जिनके पास तय सीमा से अधिक टिंटेड ग्लास/ग्लास फिल्म है. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले नाबालिगों पर भी नजर रखेगी और वाहन मालिकों को दंडित किया जाएगा. Also Read - 'सिग्नल जंप से ओवर स्पीडिंग तक', साइरस मिस्री की मर्सिडीज का ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का लंबा रहा है इतिहास

ट्रैफिक पुलिस ने नए अंदाज में एक पोस्ट भी शेय किया है जिसमें लिखा है कि तेनु काला चश्मा जचदा है, गड्डी ते काले शीशे नहीं. Also Read - Central Vista Avenue inauguration: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who have tinted glass/glass films beyond permissible limits. Also, we will keep a check on minors indulging in driving without license and penalise the vehicle owners.#IssFilmParAwardNahi pic.twitter.com/Y72rYesJVb

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 14, 2022