फेस्टिव सीजन के दौरान शुरू हुआ डिस्कांउट-ऑफर अभी भी जारी है. अगर आप सस्ती कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस समय शानदार मौका है. 3 लाख रुपये से कम दाम वाली दो कारों पर इस महीने 40 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. यह डिस्काउंट Renaul Kwid (Discount on Renault Kwid) और Datsun Redi-Go (Discount on Datsun Redi-Go) पर उपलब्ध है. आइए आपको इन दोनों सस्ती कारों पर मिलने वाले ऑफर के बारे में बताते हैं. Also Read - Happy Diwali 2020 Cars under 3 lakhs: दिवाली पर खरीदनी है नई कार? ₹3 लाख से कम में ये हैं बेस्ट ऑप्शन

क्विड पर 40 हजार रुपये तक की छूट (Discount on Renault Kwid)

रेनॉ क्विड पर इस महीने 40 हजार रुपये तक के फायदे पा सकते हैं. इनमें 15 हजार कैश डिस्काउंट, 15 हजार एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं. साथ ही कंपनी 9 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दे रही है. इसके अलावा कंपनी इस कार के लिए मात्र 3.99 पर्सेंट की इंट्रेस्ट रेट से लोन भी ऑफर कर रही, जिसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं. Also Read - Renault discount offers October 2020: Renault की कारों पर अक्टूबर में 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट

दैटसन रेडी-गो पर 40 हजार रुपये तक की छूट (Discount on Datsun Redi-GO)

दैटसन की इस सस्ती कार पर इस महीने 38 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसमें 11 हजार रुपये ईयर-एंड बोनस, 7 हजार रुपये तक कैश डिस्काउंट, 15 हजार रुपये तक एक्सचेंज बोनस और 5 हजार रुपये कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हैं. Also Read - Renault Kwid Neotech Edition Price: Renault लाया Kwid का स्पेशल मॉडल, जानें कितना है दाम

दोनों कारों की कीमत

रेनॉ क्विड की शुरुआती कीमत 2,99,800 रुपये है. वहीं, दैटसन रेडी-गो का दाम 2.83 लाख रुपये से शुरू होता है.

Renault Kwid की खूबियां

Renault Kwid दो इंजन ऑप्शन में आती है. इनमें 0.8 लीटर और 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन शामिल हैं. एसयूवी जैसी लुक वाली इस छोटी कार में एलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मोबाइल स्टोरेज, फास्ट यूएसबी चार्जर और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Datsun Redi-GO में क्या खास?

दैटसन ने कुछ महीने पहले इस कार को अपडेट करके बाजार में उतारा है. पुराने मॉडल के मुकाबले यह बोल्ड और स्पोर्टी दिखती है. क्विड की तरह यह भी 0.8 लीटर और 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसमें ड्यूल टोन डैशबोर्ड, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट यूटिलिटी स्पेस और ग्लव बॉक्स समेत अन्य फीचर्स मिलेंगे.