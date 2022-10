आमतौर पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान कटता है और लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है. त्योहारी सीजन में जहां कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं वहीं अगर किसी को जुर्माना भरना पड़ जाए तो सोचिए कैसा लगेगा. कुछ समय के लिए झल्लाहट और जुर्माने के लिए जेब भी ढ़ीली करनी पड़ेगी. लेकिन शायद गुजरात की ट्रैफिक पुलिस लोगों को त्योहार की खुशी को किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहती और इसके लिए उन्होंने एक नया काम शुरू किया है.Also Read - इस राज्य में दिवाली के दौरान यातायात नियम तोड़ने वालों का स्वागत करेगी पुलिस, नहीं होगी कार्रवाई

दिवाली पार्टी में शामिल होने की जल्दी में या बाजार से कोई सामान लेने जा रहे हैं और हेलमेट घर पर भूल गए हैं तो परेशान मत होइए. ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो घबराने और इधर-उधर भगने की जगह रुक जाइए. क्योंकि गुजरात की ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी. बल्कि बदले में आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक गिफ्ट देगी. Also Read - सीट बेल्ट नहीं लगाया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे इस राज्य के लोग, भरना पड़ेगा इतने रुपये का जुर्माना

गुजरात सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक 21-27 अक्टूबर तक राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस कोई चालान या जुर्माना नहीं लगाएगी. इस दौरान पुलिस दिवाली गिफ्ट के रूप में फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को जागरूक करेगी. इसे एक तरह से आप त्योहार पर चलाया जाने वाला यातायात जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं. Also Read - गुजरात में बोले पीएम मोदी, शिक्षा व्यवस्था को अगले स्तर तक ले जाएगी 5G सेवा

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया कि दिवाली 2022 और फेस्टिव सीजन के मद्देनजर 21 से 27 अक्टूबर के बीच ट्रैफिक पुलिस राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं ढूंढेगी. गुजरात के गृह मंत्री ने शुक्रवार को ये ऐलान किया है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति का चालान नहीं करेगी और ना ही जुर्माना वसूला जाएगा.

Traffic rules violators have been given roses as a gesture of reminder to follow the rules for their own safety. Have a happy and safe Diwali…

इस दिवाली सुरक्षित घर पहुँचे 🚦🙏🏻@sanghaviharsh @GujaratPolice @dgpgujarat @CMOGuj @AhmedabadPolice pic.twitter.com/50IuLLwvyZ

— AHMEDABAD TRAFFIC POLICE (@PoliceAhmedabad) October 22, 2022