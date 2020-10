Offers on Hero Splendor Plus: फेस्टिवल सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल कंपनियां शानदार डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं. दिग्गज टू-वीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने भी दिवाली ऑफर पेश किया है. इसके तहत कम डाउन पेमेंट, कम इंस्ट्रेस्ट रेट और कैशबैक जैसे ऑफर मिल रहे हैं. हीरो का यह दिवाली ऑफर कंपनी की बाइक्स और स्कूटर्स, दोनों पर है. हीरो की सबसे ज्यादा पॉप्युलर मोटरसाइकल Hero Splendor Plus को इस ऑफर के तहत मात्र 4,999 रुपये में घर ला सकते हैं. Also Read - Hero Splendor+ special edition model: स्टाइलिश लुक में आई Hero Splendor Plus, जानें कितना है दाम

हीरो मोटोकॉर्प के दिवाली ऑफर के तहत मात्र 4999 रुपये शुरुआती डाउन पेमेंट पर स्प्लेंडर प्लस मिल रही है. इसका मतलब आप 4,999 रुपये देकर बाइक घर ला सकते हैं और बाकी के पैसे ईएमआई में चुकाने होंगे. साथ ही कंपनी इस पॉप्युलर मोटरसाइकल के लिए 6.99 पर्सेंट की कम ब्याज दर पर लोन भी ऑफर कर रही है.

बोनान्जा ऑफर

कम डाउन पेमेंट और कम ब्याज दर के अलावा हीरो मोटाकॉर्प अतिरिक्त बेनिफिट्स बोनान्जा ऑफर दे रहा है. इसमें पेटीएम से ट्रांजेक्शन करने पर 7500 रुपये तक का कैशबैक और ICICI बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 5 हजार रुपये तक कैशबैक ऑफर शामिल हैं. इसके अलावा दिवाली ऑफर के तहत स्प्लेंडर प्लस खरीदने पर 5500 रुपये तक कीमत का रिवॉर्ड भी पा सकते हैं.

हीरो स्प्लेंडर प्लस की पावर

स्प्लेंडर प्लस में 97.2 cc का इंजन दिया गया है. यह इंजन 8 hp की पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह बाइक किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट ऑप्शन में उपलब्ध है. बाइक हीरो की i3S टेक्नोलॉजी से लैस है. इसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी पेट्रोल की खपत कम करती है, जिससे माइलेज बढ़ता है. स्प्लेंडर प्लस की शुरुआती कीमत 60,960 रुपये है.