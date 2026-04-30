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धूल साफ करने वाली मशीन बनाने वाली कंपनी ने बनाई सुपरकार, पलक झपकते पकड़ लेती है 100 की रफ्तार

Fastest Electric Car: ड्रीम टेक्नोलॉजी की नई इलेक्ट्रिक सुपरकार Nebula Next 01 Jet Edition जबरदस्त स्पीड और एडवांस फीचर्स के साथ पेश हुई है. जानें इसकी खासियतें और लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी.

Published date india.com Published: April 30, 2026 10:15 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
fastest electric car
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Fastest Electric Car: चीन की ड्रीम टेक्नोलॉजी अब तक रोबोट वैक्यूम क्लीनर और होम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती थी. लेकिन अब इस कंपनी ने ऑटो सेक्टर में एंट्री करके सबको चौंका दिया है. हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में हुए एक इवेंट में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक सुपरकार का कॉन्सेप्ट दिखाया. इस कार का नाम Nebula Next 01 Jet Edition है. कंपनी का कहना है कि यह कार फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कई बड़ी सुपरकार कंपनियों को टक्कर दे सकती है. इससे साफ है कि कंपनी अब नए क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहती है.

जबरदस्त स्पीड ने किया हैरान

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिर्फ 0.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इतना तेज एक्सीलरेशन आज की कई रेसिंग कारों से भी ज्यादा है. आमतौर पर सुपरकार्स को यह स्पीड पकड़ने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कार की परफॉर्मेंस इसे खास बनाती है. अगर यह दावा सच साबित होता है, तो यह दुनिया की सबसे तेज कारों में शामिल हो सकती है.

रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी

इस कार में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ही नहीं, बल्कि खास तरह के रॉकेट बूस्टर भी लगाए गए हैं. यह वही टेक्नोलॉजी है जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में काम आती है. कार का सिस्टम बहुत कम समय में एक्टिव हो जाता है और काफी ज्यादा ताकत देता है. इससे कार को तेज स्पीड पकड़ने में मदद मिलती है. यह तकनीक ऑटो इंडस्ट्री में काफी नई है और इसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

बैटरी और स्मार्ट फीचर्स

इस कार में खास तरह की सॉलिड-स्टेट बैटरी दी गई है, जो हल्की होने के साथ ज्यादा पावर स्टोर कर सकती है. इससे कार की रेंज बढ़ जाती है और सेफ्टी भी बेहतर होती है. इसके अलावा कार में AI बेस्ड स्मार्ट सिस्टम दिया गया है, जिससे ड्राइवर कई काम आसानी से कर सकता है. इसमें ऑटो ड्राइविंग का फीचर भी है, जिससे कार खुद चल सकती है. साथ ही आप कार के जरिए अपने घर के स्मार्ट डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं.

कब आएगी बाजार में

ड्रीम टेक्नोलॉजी इस सुपरकार का प्रोडक्शन साल 2027 से शुरू करने की योजना बना रही है. इसके लिए जर्मनी के बर्लिन के पास एक बड़ी फैक्ट्री बनाई जाएगी. एक ऐसी कंपनी का सुपरकार बनाना, जो पहले घरेलू मशीनें बनाती थी, काफी अलग बात है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले समय में टेक कंपनियां ऑटो सेक्टर में और ज्यादा कदम रख सकती हैं.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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