Driving License New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई आसान काम नहीं है, लिखित टेस्ट से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. टेस्ट के लिए RTO में घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. लेकिन अब आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है. क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस (How to apply for driving license) से जुड़े नए नियम लेकर आ रहे हैं. इन नियमों के बाद आपको टेस्ट के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त Driving Center पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं.

अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं या नया लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार कुछ ​नए नियम लेकर आ रही है. जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले की तुलना में बेहद ही आसान हो जाएगा. इसके लिए आपको RTO के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू किए जाएंगे. जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाखों लोगों को राहत मिलेगी. नए नियम आने के बाद आपको लंबी कतारों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही आप बिना किसी झंझट के अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे.

RTO जाकर नहीं देना होगा टेस्ट

आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. बल्कि 1 जुलाई 2022 से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

ऐसे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में जाने की बजाय आप अपने नजदीकी किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह सेंटर सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए. यह रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ट्रेनिंग स्कूल से टेस्ट पास करना होगा. टेस्ट पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको ड्राइविंग लाइसेंसर इशू किया जाएगा.