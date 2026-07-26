हमें 100% पेट्रोल चाहिए... CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने खोला मोर्चा, रख दी ये बड़ी मांग

E20 जनता पार्टी ने देशभर में E20 पेट्रोल के साथ 100% पेट्रोल का विकल्प देने की मांग उठाई है. अभियान ने सोशल मीडिया पर ईंधन नीति को लेकर नई बहस शुरू की.

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E20 Janta Party demands 100 percent petrol (Image: AI)

E20 Janta Party: E20 पेट्रोल एक बार फिर चर्चा में है. हाल के दिनों में देश में अलग-अलग मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के अभियान देखने को मिले हैं. इसी बीच अब E20 जनता पार्टी नाम से एक नया डिजिटल अभियान सामने आया है. इस अभियान की मुख्य मांग है कि लोगों को E20 पेट्रोल के साथ 100% पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए. अभियान चलाने वालों का कहना है कि ग्राहकों को अपनी जरूरत और वाहन के हिसाब से ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए. इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

क्या है E20 जनता पार्टी का अभियान?

सोशल मीडिया पर सामने आए पोस्ट के मुताबिक, E20 जनता पार्टी खुद को किसी राजनीतिक दल के बजाय एक कंज्यूमर राइट कैंपेन यानी उपभोक्ता अधिकार अभियान के तौर पर पेश करती है. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक हैंडल भी बनाया गया है. अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि ईंधन नीति में पारदर्शिता होनी चाहिए और ग्राहकों को पेट्रोल से जुड़ी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए. उनका तर्क है कि जब दूसरे प्रोडक्ट्स में ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने का विकल्प मिलता है, तो पेट्रोल खरीदते समय भी उन्हें अलग-अलग विकल्प मिलने चाहिए.

100% पेट्रोल उपलब्ध कराने की उठी मांग

E20 जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग है कि देश के पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ 100% पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए. अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि वे E20 पेट्रोल को पूरी तरह बंद करने या किसी तरह की सब्सिडी की मांग नहीं कर रहे हैं. उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन चुनने का विकल्प दिया जाए. उनका कहना है कि वाहन मालिकों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपने वाहन में किस तरह का पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहते हैं.

STOP EXPERIMENTING ON OUR CARS! INDIA DEMANDS CHOICE OF FUEL! Our vehicles are NOT test machines. We bought them with our hard-earned money after paying taxes years in advance. We are a middle-class majority country, and fuel efficiency + vehicle performance directly impacts… pic.twitter.com/6wI0vquOCP — E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026

माइलेज और इंजन को लेकर भी उठाए सवाल

अभियान से जुड़े लोगों ने कुछ वाहन मालिकों की उन चिंताओं का भी जिक्र किया है, जिनमें E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज, इंजन और मेंटेनेंस खर्च को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. हालांकि, इन सभी दावों को लेकर अलग-अलग वाहन और इंजन तकनीक के हिसाब से स्थिति अलग हो सकती है. E20 जनता पार्टी की मांग है कि अलग-अलग फ्यूल ब्लेंड की साफ लेबलिंग की जाए और उनके फायदे-नुकसान की जानकारी सार्वजनिक की जाए. इसके अलावा माइलेज, इंजन पर असर, प्रदूषण और मेंटेनेंस लागत को लेकर स्वतंत्र रिसर्च कर उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने रखने की मांग भी की गई है.

CJP की तरह सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ने की कोशिश

E20 जनता पार्टी का सोशल मीडिया अभियान काफी हद तक कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP जैसा नजर आ रहा है. मीम्स, व्यंग्य और सवालों के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. अभियान की एक पोस्ट में अभिजीत दिपके की 16 मई की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया, “क्या होगा अगर सभी बाइक और कार मालिक एक साथ आ जाएं.” यह पोस्ट CJP से जुड़े एक पुराने पोस्ट की शैली से प्रेरित बताई जा रही है. हालांकि, E20 जनता पार्टी फिलहाल कोई औपचारिक राजनीतिक संगठन नहीं है. अभी यह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर चल रहा डिजिटल अभियान है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, X पर इसके करीब 13 हजार से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर करीब 8,800 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. आने वाले समय में यह अभियान कितना बड़ा रूप लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा.