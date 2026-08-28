E20 पेट्रोल बना रहेगा...नहीं होगी E10 की वापसी, BPCL की सफाई ने खत्म किया कन्फ्यूजन

E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इस बार मामला पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल की संभावित वापसी से जुड़ा है. यह चर्चा BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना के बयान के बाद शुरू हुई. 27 अगस्त को कंपनी की AGM के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प देने की संभावना बताई थी. इसके बाद E20 की जगह E10 आने की खबरें फैलने लगीं.
बयान के बाद BPCL ने साफ किया कि मौजूदा E20 पेट्रोल को हटाकर E10 लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई देते हुए कहा कि संजय खन्ना के बयान को सही तरीके से नहीं समझा गया. उन्होंने यह नहीं कहा था कि E20 पेट्रोल की जगह E10 पेट्रोल लाया जाएगा. कंपनी का कहना है कि पुराने वाहनों के लिए E10 उपलब्ध कराने के विकल्प पर सिर्फ विचार किया जा रहा है. अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से भी साफ किया गया है कि E20 को हटाकर E10 पेट्रोल लाने को लेकर सरकार के स्तर पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है. यानी वाहन मालिकों को E20 से E10 में किसी बड़े बदलाव की खबर को लेकर फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है. BPCL भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि E10 को पुराने वाहनों के लिए एक अलग विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन E20 को बदलने की कोई योजना सामने नहीं आई है.
E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है. अप्रैल 2023 के बाद बाजार में आई कई नई गाड़ियों को E20 के हिसाब से तैयार किया गया है. वहीं इससे पहले की ज्यादातर गाड़ियां E10 फ्यूल को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं. इसी वजह से पुराने वाहन मालिकों के बीच E20 को लेकर सवाल उठते रहे हैं. सरकार ने भी माना है कि पुराने वाहनों में लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने से कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है. माइलेज में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है.
E20 पेट्रोल को लेकर पिछले कुछ समय से वाहन मालिकों और ऑटो सेक्टर में चर्चा जारी है. कुछ लोगों ने इसके इस्तेमाल से माइलेज और गाड़ी के पार्ट्स पर असर को लेकर चिंता जताई है. दूसरी ओर सरकार E20 के फायदे भी गिनाती रही है. ऑटो कंपनियों ने भी E20 से जुड़े सवालों को लेकर जानकारी दी है. ऐसे में E10 की संभावित उपलब्धता वाली बात ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों का ध्यान खींचा है. फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि E20 को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है.