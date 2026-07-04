इंजन खराब होने से लेकर पानी की बर्बादी तक, E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार ने दी सफाई; 10 प्वाइंट में समझें पूरा मामला

E20 Petrol Myths: सरकार ने E20 पेट्रोल से जुड़े इंजन नुकसान, पानी की बर्बादी, वारंटी और माइलेज जैसे वायरल दावों पर सफाई दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां विस्तार से...

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सरकार ने E20 पेट्रोल को लेकर दी सफाई (Image: AI)

सरकार ने E20 पेट्रोल पर भ्रम दूर किए

इंजन नुकसान के दावे निकले पूरी तरह गलत

वारंटी और इंश्योरेंस पर सरकार ने दी सफाई

E20 से पर्यावरण और किसानों को मिला फायदा

E20 Petrol Myths: E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं. कोई इसे इंजन के लिए नुकसानदायक बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इससे पानी की बर्बादी होती है या गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाती है. इन सभी दावों पर अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ जवाब दिया है. सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक रिसर्च, टेस्ट और तय नियमों के आधार पर चलाया जा रहा है. आइए जानते हैं 10 बड़े सवाल और उनके जवाब.

1. क्या एक लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है?

सरकार ने इस दावे को गलत बताया है. मंत्रालय के अनुसार एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3 से 5 लीटर प्रोसेस किया गया पानी इस्तेमाल होता है. कई प्लांट अब पानी को दोबारा इस्तेमाल करने वाली तकनीक से भी काम कर रहे हैं.

2. क्या E20 पेट्रोल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है?

नहीं. सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिला पेट्रोल कई देशों में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है. अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में अलग-अलग स्तर पर इसका उपयोग पहले से किया जा रहा है.

3. क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज और परफॉर्मेंस खराब हो जाता है?

ARAI की टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कारों और दोपहिया वाहनों पर लंबे परीक्षण किए गए. इसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा असर नहीं मिला. माइलेज में सिर्फ मामूली बदलाव देखा गया.

4. क्या E20 पेट्रोल इंजन या उसके पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है?

सरकार के अनुसार ARAI, इंडियन ऑयल और दूसरे संस्थानों की जांच में इंजन या धातु और प्लास्टिक के पार्ट्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं मिला. सिर्फ बहुत पुरानी गाड़ियों के कुछ रबर पार्ट्स जल्दी बदलने पड़ सकते हैं.

5. क्या E20 इस्तेमाल करने से गाड़ी की वारंटी या इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा?

नहीं. सरकार ने कहा कि जिन गाड़ियों को E20 के लिए मंजूरी मिली है, उनकी वारंटी और इंश्योरेंस पहले की तरह ही लागू रहेंगे. इस बारे में वाहन कंपनियों और बीमा कंपनियों ने भी साफ जानकारी दी है.

6. क्या E20 पेट्रोल में चीनी होने से चींटियां और मधुमक्खियां आती हैं?

सरकार ने बोला यह दावा भी गलत है. मंत्रालय के मुताबिक फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में चीनी पूरी तरह हट जाती है. इसमें ऐसे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं.

7. क्या सरकार ने खुद E20 कार्यक्रम को एक प्रयोग बताया था?

नहीं. सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई एथेनॉल खरीद से जुड़े नियमों पर थी. इसका E20 कार्यक्रम की गुणवत्ता या सफलता से कोई संबंध नहीं था.

8. क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी के फ्यूल टैंक में पानी चला जाता है?

सरकार ने इस दावे को भी गलत बताया है. आधुनिक गाड़ियों और पेट्रोल पंपों में ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जो फ्यूल टैंक में पानी जाने से बचाते हैं.

9. क्या पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाकर E20 बनाया जाता है?

नहीं. सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वीडियो फर्जी बताए गए हैं. सरकार के अनुसार फ्यूल ग्रेड एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है और तय गुणवत्ता मानकों के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है.

10. क्या पर्यावरण को पहुंचता है नुकसान?

सरकार का कहना है कि एथेनॉल प्लांट तय पर्यावरण नियमों के तहत चलते हैं. इस कार्यक्रम से कच्चे तेल का आयात कम हुआ है, किसानों को बड़ी रकम मिली है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है.