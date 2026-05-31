क्या सच में गर्मी की वजह से कम हो जाती है इलेक्ट्रिक कार की माइलेज? 30 हजार गाड़ियों पर हुआ टेस्ट, जानिए रिजल्ट

Auto News: गर्मियों में इलेक्ट्रिक कार की रेंज कितनी घटती है? 30 हजार ईवी पर हुए टेस्ट में सामने आई बड़ी बात...

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electric car range (Image AI)

Auto News: इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग ईवी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं. लेकिन गर्मियों में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या तेज गर्मी और एसी चलाने से इलेक्ट्रिक कार की रेंज काफी कम हो जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए करीब 30 हजार इलेक्ट्रिक कारों पर एक बड़ा टेस्ट किया गया. इसके नतीजों ने कई लोगों की सोच बदल दी है.

30 हजार इलेक्ट्रिक कारों का टेस्ट

ईवी डेटा और एनालिटिक्स कंपनी रिकरेंट ने लगभग 29,700 इलेक्ट्रिक कारों का अध्ययन किया. रिपोर्ट के अनुसार, जब तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है तो इलेक्ट्रिक कार की रेंज में केवल 5 फीसदी तक की कमी आती है. यह अंतर इतना कम होता है कि कई ड्राइवर इसे महसूस भी नहीं कर पाते. हालांकि, जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तब रेंज पर ज्यादा असर दिखता है और यह 17 से 18 फीसदी तक घट सकती है. यानी सामान्य गर्मी में चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी में थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाती है.

सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में कम असर क्यों पड़ता है?

कई लोगों को लगता है कि गर्मी इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन असल में सर्दियों का असर ज्यादा होता है. ठंड के मौसम में ईवी की रेंज 30 से 40 फीसदी तक कम हो सकती है. इसकी वजह हीटर है, जो बैटरी से ज्यादा बिजली लेता है. अगर बाहर का तापमान बहुत कम हो तो कार के अंदर आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है. वहीं गर्मियों में एसी को सिर्फ कुछ डिग्री तापमान कम करना पड़ता है, इसलिए बिजली की खपत अपेक्षाकृत कम होती है. यही कारण है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में रेंज कम प्रभावित होती है.

भीषण गर्मी में EV का कैसे रखें ध्यान?

अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए. कार की बैटरी को पूरी तरह खाली न होने दें और कोशिश करें कि चार्ज हमेशा 50 फीसदी के आसपास या उससे ऊपर रहे. लंबे समय तक धूप में खड़ी कार अपनी बैटरी को ठंडा रखने के लिए भी ऊर्जा खर्च करती है. इसके अलावा कार को शेड, गैराज या कवर पार्किंग में खड़ा करना बेहतर रहता है. अगर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो LFP बैटरी वाली कारों पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा गर्मी को बेहतर तरीके से संभालती हैं.

रेंज बढ़ाने के लिए अपनाएं आसान टिप्स

गर्मी के दिनों में सफर शुरू करने से करीब 10 मिनट पहले कार को चार्जर से जोड़कर एसी चालू कर देना फायदेमंद रहता है. इससे कार केबिन पहले ही ठंडा हो जाता है और शुरुआती बिजली बैटरी की जगह घर की बिजली से इस्तेमाल होती है. इससे सफर के दौरान ज्यादा रेंज बचती है. साथ ही हर साल गर्मी शुरू होने से पहले एसी सिस्टम, केबिन एयर फिल्टर और कूलिंग सिस्टम की जांच जरूर करवाएं. सही मेंटेनेंस और थोड़ी सावधानी के साथ आप गर्मियों में भी अपनी इलेक्ट्रिक कार से अच्छी रेंज हासिल कर सकते हैं.