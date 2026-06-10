पेट्रोल वाहनों का घटा क्रेज! EV टू-व्हीलर्स की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी, मई में बिकीं लाखों यूनिट

Electric Two Wheeler Sales: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा असर टू-व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है. मई 2026 की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 1,70,733 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिलों की बिक्री हुई. यह आंकड़ा पिछले साल मई में बिके 65,837 यूनिट्स की तुलना में 62 फीसदी ज्यादा है. बढ़ती पेट्रोल कीमतें, कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस की वजह से लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं. खासतौर पर शहरों में रोजाना आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.
मई 2026 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी TVS रही. कंपनी ने कुल 42,459 यूनिट्स की बिक्री की और बाजार में 24 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की. इसके बाद दूसरे स्थान पर बजाज रही, जिसने 39,202 यूनिट्स बेचीं. बाजार में बजाज की हिस्सेदारी 22 फीसदी रही. दोनों कंपनियों की मजबूत डीलर नेटवर्क और ग्राहकों के बीच बढ़ते भरोसे ने उनकी बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है. इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक मॉडल लगातार ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं.
सेल्स चार्ट में तीसरे स्थान पर एथर रही. कंपनी ने मई 2026 में 28,240 यूनिट्स की बिक्री की. खास बात यह रही कि एथर की बिक्री में सालाना आधार पर 100 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं हीरो विदा ने भी शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी को मई महीने में 19,067 नए ग्राहक मिले. पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री 158 फीसदी बढ़ी. दोनों कंपनियां लगातार नए फीचर्स और बेहतर बैटरी तकनीक के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रही हैं.
एक समय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही ओला इलेक्ट्रिक के लिए मई 2026 ज्यादा अच्छा नहीं रहा. कंपनी ने इस दौरान 15,141 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, लेकिन सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 22 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. हालांकि कंपनी अभी भी प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल है, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर इसके प्रदर्शन पर दिखाई दे रहा है. दूसरी तरफ Greaves Ampere ने 7,695 यूनिट्स बेचीं और बाजार में 4 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में नई कंपनियां भी तेजी से अपनी जगह बना रही हैं. River EV ने मई 2026 में 3,720 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी सेल्स में सालाना आधार पर 245 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई. वहीं Bgauss ने 3,297 यूनिट्स बेचकर 204 फीसदी की वृद्धि हासिल की. इसके अलावा अन्य कंपनियों को मिलाकर कुल 11,912 ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदे. इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है.