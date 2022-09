जानवर कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जिसको देखकर लोगों को हंसी आ जाती है और कई बार ये जानवर खतरनाक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं. सोशल मीडिया में आपने कई ऐसे वीडियो भी देखे होंगे जब इन जानवरों ने लोगों के वाहनों पर हमले भी कर दिए. कुछ वीडियो आपने ऐसे भी देखे होंगे जब हाथी ने लोगों की कार को पलट दिया. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां एक हाथी कार को चला रहा है..Also Read - 19 साल की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे तीन छात्र, ऐसे सामने आया ये मामला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी हुंडई की सेंट्रो कार को धक्के मार रहा है. कहां हाथी और कहां कार.. सोचिए हाथी के धक्के से कार कैसे नाच रही होगी. ये वीडियो असम के गुहावटी स्थित एक मिलिट्री स्टेशन का है.

वीडियो देखने से लगता है कि सेंट्रो पार्किंग में खड़ी थी और जंगली हाथी की उसपर नजर पड़ गई और उसने उससे खेलना शुरू कर दिया. ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में जंगली हाथियों को देखा गया है.

हालांकि जब हाथी ने हमला किया तो कार के अंदर कोई सवार नहीं था. कार को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी.

जब जंगली हाथी ने धक्का देना शुरू किया तो सैंट्रो बिल्कुल ऐसे दौड़ने लगी जैसे स्टार्ट कर कोई चला रहा हो. हांथी धक्का मारता रहा और सैंट्रो कार नाचती रही.

Toys-the gentle giants play with☺️☺️

From Assam. Refugees in their own land. pic.twitter.com/3MCG8DShJG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 22, 2022