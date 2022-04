इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी एक कंपनी द बोरिंग कंपनी आने वाले वर्षों में शहरी यातायात के लिए एक हाई-स्पीड हाइपरलूप (high-speed hyperloop) बनाने का लक्ष्य रखेगी. बोरिंग कंपनी ने पिछले हफ्ते अपने सीरिज सी दौर में 675 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे इसकी वैल्यूएशन 5.7 बिलियन डॉलर तक हो गई है. मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि आने वाले वर्षों में, बोरिंग कंपनी एक हाइपरलूप बनाने का प्रयास करेगी.Also Read - Elon Musk बनने वाले हैं Twitter के नए बॉस? सौदे को अंतिम रूप देने के बेहद 'करीब' माइक्रो ब्लॉगिंग साइट

उन्होंने कहा, भौतिक विज्ञान के एक ज्ञात दृष्टिकोण से, 2,000 मील से कम दूरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए हाइपरलूप सबसे तेज संभव तरीका है. वहीं लंबी दूरी की यात्राओं के लिए स्टारशिप तेज है. स्टारशिप भी मस्क की एक कंपनी है और मस्क ने दिसंबर 2016 में द बोरिंग कंपनी की स्थापना की थी.

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop.

From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys.

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022