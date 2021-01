Toyota Fortuner price in India: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने बुधवार को अपने प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) का नया संस्करण पेश किया, जिसकी कीमत 29.98 लाख रुपये से 37.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) (New Fortuner price in Delhi) है. Also Read - Toyota की छोटी एसयूवी Urban Cruiser में होंगी ये 5 खास खूबियां

कंपनी ने इस मॉडल का एक हाई-एंड संस्करण भी पेश किया, जिसे लीजेंडर नाम दिया गया और जिसकी कीमत 37.58 लाख रुपये है. Also Read - ब्रेजा-वेन्‍यू की टक्‍कर में आ रही Toyota Urban Cruiser, 22 अगस्‍त को शुरू होगी बुकिंग

नये फॉर्च्यूनर में 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो छह-स्पीड ऑटोमैटिक और सिक्स-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है. इसके अलावा 2.7-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन के साथ सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक और फाइव-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. Also Read - घर से चोरी हुई कवि कुमार विश्वास की फॉर्च्यूनर कार, जांच में जुटी गाजियाबाद पुलिस की टीम

मैनुअल टू-व्हील डीजल संस्करण की कीमत 32.48 लाख रुपये है, जबकि ऑटोमैटिक संस्करण का दाम 34.84 लाख रुपये है. इसी तरह, मैनुअल फोर-व्हील-ड्राइव संस्करण की कीमत 35.14 लाख रुपये है और ऑटोमैटिक का मूल्य 37.43 लाख रुपये है.

मैनुअल पेट्रोल संस्करण की कीमत 29.98 लाख रुपये और ऑटोमैटिक संस्करण की कीमत 31.57 लाख रुपये है. कंपनी ने कहा कि उसने फॉर्च्यूनर के साथ-साथ लीजेंडर की बुकिंग भी शुरू कर दी है.

(इनपुट भाषा)