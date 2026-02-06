Hindi Auto

Global Duster Vs India Duster

ग्लोबल डस्टर बनाम इंडिया डस्टर: डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन की तुलना

नई Renault Duster वापस आ गई है, लेकिन क्या भारत में मिलने वाला मॉडल इंटरनेशनल वर्ज़न जैसा ही है? इस वीडियो में हम International vs Indian Duster की तुलना करते हैं और डिजाइन, फीचर्स, इंजन और सेफ्टी में फर्क दिखाते हैं। जानिए भारत को क्या मिल रहा है, क्या मिस हो रहा है और क्या इंडिया-स्पेक Duster सच में ग्लोबल वर्ज़न के बराबर है या नहीं।