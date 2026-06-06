पहाड़ों पर राज करती है ये 5 ऑफ-रोडर कारें, उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी भरती हैं फर्राटा

Ladakh Road Trip: लद्दाख का गोनबो रंगजोन अपनी काली चट्टानों और शानदार नजारों के लिए मशहूर है. जानें यहां कैसे पहुंचें और इस सफर के लिए कौन सी SUV सबसे बेहतर रहेगी.

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Best Cars for Mountains (Image: AI)

Ladakh Road Trip: लद्दाख हमेशा से रोड ट्रिप पसंद करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह रही है. यहां की ऊंची पहाड़ियां, खूबसूरत झीलें और शानदार सड़कें हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. लेकिन इन मशहूर जगहों से दूर जांस्कर घाटी में एक ऐसी जगह भी है जो अपनी अलग पहचान रखती है. इसका नाम गोनबो रंगजोन है. इसे लद्दाख का सबसे काला दिखने वाला पहाड़ कहा जाता है. इसकी बड़ी-बड़ी गहरी चट्टानें और कम बर्फबारी इसे बाकी पहाड़ों से अलग बनाती हैं. स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसे भगवान का पहाड़ भी कहते हैं. यही वजह है कि एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

कहां स्थित है गोनबो रंगजोन?

गोनबो रंगजोन लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में स्थित है. यह इलाका हिमालय के सबसे दूर और कम खोजे गए क्षेत्रों में गिना जाता है. आमतौर पर लद्दाख की पहचान बर्फ से ढके पहाड़ों से होती है, लेकिन गोनबो रंगजोन की पहचान इसकी काली चट्टानों से है. यहां का ठंडा रेगिस्तानी मौसम पहाड़ पर ज्यादा बर्फ जमने नहीं देता. इसी कारण यह पहाड़ दूर से काला दिखाई देता है. ट्रेकर्स और एडवेंचर यात्रियों के बीच इसे भारत के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक माना जाता है. इसकी विशाल बनावट और आसपास का शांत वातावरण इसे और भी खास बनाता है.

यहां पहुंचने का सबसे अच्छा समय

अगर आप गोनबो रंगजोन घूमने की योजना बना रहे हैं तो जून से सितंबर के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान सड़कें खुली रहती हैं और मौसम भी सफर के लिए बेहतर रहता है. यहां पहुंचने के लिए आमतौर पर लेह से कारगिल होते हुए जांस्कर घाटी के पदुम क्षेत्र तक जाना पड़ता है. रास्ते में कई जगह टूटी सड़कें, कंकड़-पत्थर वाले ट्रैक और पानी से भरे हिस्से मिल सकते हैं. कई किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क और सर्विस स्टेशन भी नहीं मिलते. इसलिए इस यात्रा के लिए मजबूत और भरोसेमंद वाहन का होना बहुत जरूरी है.

महिंद्रा थार रॉक्स और स्कॉर्पियो-एन

अगर कठिन रास्तों के लिए सबसे दमदार SUV की बात करें तो महिंद्रा थार रॉक्स का नाम सबसे पहले आता है. इसकी ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी खराब रास्तों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो एडवेंचर के साथ आराम भी चाहते हैं. इसका मजबूत इंजन, 4×4 सिस्टम और आरामदायक केबिन लंबे सफर को आसान बना देता है. दोनों SUV लद्दाख जैसी चुनौतीपूर्ण जगहों के लिए काफी लोकप्रिय हैं और यात्रियों का भरोसा जीत चुकी हैं.

MG मेजेस्टर और टाटा हैरियर

MG मेजेस्टर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है जो बड़े आकार, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक सफर चाहते हैं. इसमें लंबी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं मिलती हैं. दूसरी ओर टाटा हैरियर अपनी शानदार राइड क्वालिटी और मजबूत निर्माण के लिए जानी जाती है. खराब सड़कों और लंबे सफर में इसका सस्पेंशन अच्छा प्रदर्शन करता है. हालांकि यह हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं बनी, लेकिन जांस्कर जैसे अधिकांश रास्तों को आसानी से पार कर सकती है.

जिम्नी बनी ऑफ-रोड प्रेमियों की पसंद

मारुति सुजुकी जिम्नी आकार में छोटी जरूर है, लेकिन कठिन रास्तों पर इसकी क्षमता काफी शानदार मानी जाती है. इसका 4WD सिस्टम, हल्का वजन और छोटा व्हीलबेस पहाड़ी रास्तों पर बेहतर नियंत्रण देता है. जहां बड़ी SUV को मोड़ने में परेशानी हो सकती है, वहां जिम्नी आसानी से निकल जाती है. जगह और पावर के मामले में यह कुछ बड़ी गाड़ियों से पीछे हो सकती है, लेकिन भरोसेमंद प्रदर्शन और आसान ड्राइविंग के कारण ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले लोगों की यह पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप गोनबो रंगजोन की रोमांचक यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो सही SUV चुनना आपके सफर को और यादगार बना सकता है.