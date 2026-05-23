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बिना इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं Google Map, बस करना होगा छोटा सा काम; जानिए पूरा प्रोसेस

Google Maps Offline Use: इंटरनेट बंद होने पर भी Google Maps इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले से ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके बिना नेटवर्क के रास्ता देखना आसान हो जाता है.

Google Maps Offline (Image AI)

Google Maps Offline Use: आज के समय में Google Maps लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कहीं नई जगह जाना हो या लंबी यात्रा करनी हो, ज्यादातर लोग रास्ता देखने के लिए इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं. इसकी मदद से बिना किसी से रास्ता पूछे आसानी से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है. लेकिन कई बार ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता. ऐसे में लोगों को लगता है कि Google Maps काम नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है. इस ऐप को बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले से डाउनलोड करना जरूरी

ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए सबसे पहले फोन में Google Maps ऐप होना जरूरी है. Android फोन में यह ऐप पहले से मौजूद रहता है, लेकिन iPhone यूजर्स को इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है. इसके बाद Google अकाउंट से लॉगिन करना होता है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्राउजर में खुलने वाला Google Maps बिना इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं करता. इसलिए ऐप डाउनलोड करना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि यह ऐप बिना किसी पैसे के आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है.

यात्रा से पहले करें तैयारी

अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो पहले से तैयारी करनी होगी. उदाहरण के लिए जंगल में ट्रैकिंग, पहाड़ी इलाका या विदेश यात्रा के दौरान कई बार मोबाइल डेटा काम नहीं करता. ऐसे में आपको पहले से उस जगह का मैप डाउनलोड करके रखना होगा. ऑफलाइन मोड में Google Maps नई जानकारी सेव नहीं कर पाता. इसलिए जिस एरिया में जाना है, उसका मैप पहले से डाउनलोड करना जरूरी होता है. इससे बिना नेटवर्क के भी रास्ता देखना आसान हो जाता है.

ऐसे डाउनलोड करें Offline Maps

ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने का तरीका काफी आसान है. सबसे पहले अपने फोन में Google Maps खोलें. इसके बाद ऊपर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. यहां आपको Offline Maps का ऑप्शन मिलेगा. फिर Select Your Own Map पर क्लिक करें. अब उस एरिया को चुनें जिसे आप ऑफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं. आप Zoom In और Zoom Out करके पूरा एरिया सेट कर सकते हैं. आखिर में Download बटन दबाएं. डाउनलोड पूरा होने के बाद वह मैप आपके फोन में सेव हो जाएगा.

ऑफलाइन मोड में क्या नहीं करेगा काम

मैप डाउनलोड होने के बाद आप बिना इंटरनेट भी रास्ता देख सकते हैं. अगर आप उसी एरिया में हैं जिसका मैप सेव किया गया है, तो स्टेप-बाय-स्टेप ड्राइविंग डायरेक्शन मिलते रहेंगे. हालांकि कुछ फीचर्स ऑफलाइन मोड में काम नहीं करते. उदाहरण के लिए लाइव ट्रैफिक अपडेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जानकारी, पैदल चलने और साइकिल वाले रूट दिखाई नहीं देते. इसके बावजूद यह फीचर उन लोगों के लिए काफी काम का साबित होता है जो खराब नेटवर्क वाली जगहों पर यात्रा करते हैं.

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