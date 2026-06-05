Ola-Uber की बढ़ी टेंशन! दिल्ली में शुरू हुई नई कैब सर्विस, बुकिंग पर मिल रही है 50% की छूट

Delhi New NCR Cab: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन SM ने अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू की है. कंपनी 10,000 ईवी फ्लीट बनाने की तैयारी में है और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व पर्यावरण-अनुकूल सफर देगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/auto/green-sm-launches-electric-taxi-service-in-delhi-ncr-with-10000-ev-expansion-8437570/ Copy

Electric Taxi Service (Image AI)

Delhi New NCR Cab: दिल्ली-NCR में सफर करने वाले लोगों के लिए अब एक नया इलेक्ट्रिक कैब विकल्प उपलब्ध हो गया है. वियतनाम की मोबिलिटी कंपनी ग्रीन SM ने अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस “ग्रीन SM लिमो” को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजार में कदम रख दिया है. भारत से पहले ग्रीन SM लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में अपनी सेवाएं दे रही है. कंपनी का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते मोबिलिटी बाजारों में से एक है, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के लिए काफी संभावनाएं हैं. ये कैब सर्विस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में Ola-Uber जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा.

शुरुआत में चुनिंदा इलाकों में मिलेगी सेवा

कंपनी ने बताया कि फिलहाल उसकी टैक्सी सेवा दिल्ली-NCR के कुछ खास इलाकों में शुरू की गई है. आने वाले समय में यात्रियों की मांग को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. ग्रीन SM का लक्ष्य भारत में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा फ्लीट तैयार करना है. इससे लोगों को अधिक जगहों पर इलेक्ट्रिक टैक्सी की सुविधा मिल सकेगी. कंपनी का कहना है कि वह धीरे-धीरे अपने नेटवर्क को मजबूत बनाकर ज्यादा शहरों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है.

कंपनी खुद चलाएगी अपना फ्लीट

ग्रीन SM की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी अपनी सभी गाड़ियों की मालिक खुद है. यह मॉडल उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों से अलग है, जहां ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियों के साथ प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं. ग्रीन SM अपनी सेवाओं के लिए VinFast Limo Green इलेक्ट्रिक एसयूवी का इस्तेमाल करेगी. यह सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसे खासतौर पर यात्रियों के सफर के लिए तैयार किया गया है. गाड़ियों में कैमरे, इमरजेंसी बटन और इन-कार मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे.

ऐसे बुक कर सकेंगे टैक्सी

यात्री ग्रीन SM की टैक्सी को कंपनी के मोबाइल ऐप, हॉटलाइन नंबर या सीधे सड़क से भी बुक कर सकेंगे. कंपनी ने बताया कि उसके सभी ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने, सड़क सुरक्षा नियमों और बेहतर ग्राहक सेवा की ट्रेनिंग दी गई है. शुरुआती चरण में कंपनी रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले यात्रियों, एयरपोर्ट ट्रांसफर और बिजनेस ट्रैवल पर ज्यादा ध्यान देगी. इससे कामकाजी लोगों और नियमित सफर करने वालों को एक नया विकल्प मिलेगा.

सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर रहेगा फोकस

लॉन्च के दौरान GSM ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुयेन वान थान ने कहा कि भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी अवसर हैं. कंपनी का मकसद यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और पूरी तरह इलेक्ट्रिक सफर का अनुभव देना है. इसके साथ ही कंपनी ने अपने “ग्रीन अलायंस फ्रंटियर” कार्यक्रम के तहत भारत की पांच कंपनियों को भी शामिल किया है. इस पहल का उद्देश्य ऐसे व्यवसायों को एक मंच पर लाना है जो पर्यावरण और सस्टेनेबल विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. कंपनी को उम्मीद है कि उसकी नई इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा देश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद करेगी.