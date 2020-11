Happy Diwali 2020 Cars under 3 lakhs: दिवाली पर कारों की जमकर खरीदारी होती है. इस दिवाली नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बजट कम है, तो इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं. यहां हम आपको मार्केट में तीन लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध बेस्ट कारों के बारे में बता रहे हैं. इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस दिवाली आपके लिए कौन सी सस्ती कार खरीदना बेस्ट रहेगा. Also Read - Best Diwali 2020 gifts: ₹1 हजार से कम के 5 धांसू गिफ्ट, दिवाली पर अपनों की खुशियां कर देंगे दोगुनी

Maruti Alto

मारुति सुजुकी की यह छोटी कार देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. दिवाली पर सस्ती कार खरीदना चाह रहे हैं, तो ऑल्टो बेस्ट ऑप्शन रहेगी. मारुति ऑल्टो की शुरुआती कीमत 2.94 लाख रुपये है.

Maruti Alto में 796cc का इंजन दिया गया है. यह इंजन 47hp की पावर देता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है. ऑल्टो सीएनजी वर्जन में भी आती है. इसमें एबीएस, ईबीडी, ड्राइवर एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड, यानी शुरुआती वेरियंट से मिलते हैं.

ऑल्टो का माइलेज (Maruti Alto Mileage)

माइलेज की बात करें, तो पेट्रोल वर्जन में इसका माइलेज 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि सीएनजी वर्जन में 31.59 किलोमीटर प्रति लीटर है.

Renault Kwid

तीन लाख से कम में रेनॉ की यह पॉप्युलर छोटी कार भी आती है. एसयूवी लुक वाली क्विड का शुरुआती दाम 2.99 लाख रुपये है. मार्केट में इसकी सीधी टक्कर मारुति ऑल्टो से है. क्विड दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आती है. इनमें एक 799cc का और दूसरा 999cc का इंजन है. दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है. 999cc वाले इंजन के साथ एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी विकल्प है.

माइलेज (Renault Kwid Mileage)

799cc वाले इंजन का माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर है. वहीं, 999cc वाले इंजन का माइलेज मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 21.74 किलोमीटर और एएमटी गियरबॉक्स के साथ 22 किलोमीटर प्रति लीटर है.

DATSUN REDI-GO

दैटसन की यह छोटी कार भी 3 लाख रुपये से कम में आती है. इसकी शुरुआती कीमत 2.88 लाख रुपये है. क्विड की तरह रेडी-गो भी दो इंजन ऑप्शन में आती है. इनमें एक 799cc का और दूसरा 999cc का इंजन है. दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है. 999cc वाले इंजन के साथ एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है.

माइलेज (DATSUN REDI-GO Mileage)

रेडी-गो के 799cc वाले इंजन का माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर है. 999cc वाले इंजन का माइलेज मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 21.7 किलोमीटर, जबकि एएमटी गियरबॉक्स के साथ 22 किलोमीटर प्रति लीटर है.