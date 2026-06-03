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पेट्रोल का खर्च होगा कम! Hero ने लॉन्च की एथेनॉल से चलने वाली बाइक्स, जानिए कितनी है कीमत

Hero MotoCorp ने भारत में Splendor Plus और HF Deluxe Flex Fuel बाइक्स लॉन्च की हैं. इन बाइक्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये E85 ईंधन पर चल सकती हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 3, 2026, 11:41 PM IST
Hero MotoCorp launch Flex Fuel bike
Hero MotoCorp launch Flex Fuel bike

Hero Flex Fuel Bike: विश्व पर्यावरण दिवस से पहले Hero MotoCorp ने भारतीय बाजार में अपनी पहली Flex Fuel बाइक्स लॉन्च कर दी हैं. कंपनी ने Hero Splendor Plus Flex Fuel और Hero HF Deluxe Flex Fuel को पेश किया है. लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. Hero का कहना है कि ये बाइक्स पेट्रोल के साथ-साथ ज्यादा एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर भी चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

Hero Splendor Plus Flex Fuel

Hero Splendor Plus Flex Fuel की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 82,710 रुपये रखी गई है. इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है, जो E85 ईंधन पर 8 हॉर्सपावर की ताकत और 8.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह बाइक E20 से E85 तक के फ्यूल पर चल सकती है. इसमें Hero की i3S स्टार्ट-स्टॉप तकनीक, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ, ट्यूबलेस टायर और अपडेटेड ECU दिया गया है. कंपनी ने इसे ब्लैक और लाइम येलो ग्राफिक्स के नए रंग विकल्प में पेश किया है.

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Hero Splendor Plus Flex Fuel की अहम बातें

  • कीमत: ₹82,710 (एक्स-शोरूम)
  • 97.2cc इंजन
  • E20 से E85 Flex Fuel सपोर्ट
  • 8 HP पावर और 8.3 Nm टॉर्क
  • i3S तकनीक
  • डिजिटल-एनालॉग मीटर साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ
  • ट्यूबलेस टायर

Hero HF Deluxe Flex Fuel

Hero HF Deluxe Flex Fuel की एक्स-शोरूम कीमत 72,792 रुपये है. इसमें भी 97.2cc का इंजन मिलता है, जो E85 फ्यूल पर 8 हॉर्सपावर की ताकत और 8.3 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक भी E20 से E85 तक के एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ चल सकती है. कंपनी ने इसमें बेहतर फ्यूल सिस्टम और अपडेटेड ECU दिया है ताकि ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके.

Hero HF Deluxe Flex Fuel से जुड़ी अहम बातें

  • कीमत: ₹72,792 (एक्स-शोरूम)
  • 97.2cc इंजन
  • E20 से E85 Flex Fuel सपोर्ट
  • 8 HP पावर और 8.3 Nm टॉर्क
  • डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ
  • ट्यूबलेस टायर
  • नया ब्लैक और लाइम येलो कलर

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत तेजी से वैकल्पिक ईंधन और स्वच्छ मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उनके अनुसार, Hero MotoCorp की Flex Fuel बाइक्स देश में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगी. इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, किसानों को फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी.

हरदीप सिंह पुरी ने बताई बड़ी बात

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत स्वदेशी और स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि Flex Fuel वाहनों की शुरुआत ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक अहम कदम है. उनके मुताबिक इससे देश के बायोफ्यूल सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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