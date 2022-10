दिवाली को कुछ दिन बचे हैं और जिन वाहन निर्माता कंपनियों ने अभी तक अपने ऑफर का ऐलान नहीं किया था उन्होंने भी अब अपनी बिक्री में तेजी लाने के लिए ऑफर की घोषणा कर दी है. हम बात कर रहे हैं टू-व्हीलर कंपनी होंडा के बारे में..होंडा की एक्टिवा को लोग खूब पसंद करते हैं और यदि आप भी इस स्कूटर को खरीदने के लिए किसी ऑफर का इंतजार कर रहे थे तो हम आपको Honda Activa पर मिलने वाले स्पेशल ऑफर के बारे में बता रहे हैं..Also Read - होंडा बहुत जल्द लेकर आ रही है सपनों की बाइक, बहुत कम खर्च में सड़क पर भरेगी फर्राटे

होंडा ने फेस्टिव सीजन में एक्टिवा स्कूटर खरीदने पर 5% कैशबैक ऑफर दिया है जो अधिकत 5,000 रुपये हो सकता है. ये ऑफर सीमित समय के लिए है इसलिए ग्राहक 31 अक्टूबर तक ही इस स्पेशल ऑफर का लाभ ले सकते हैं.

This festive season, enjoy exclusive offers on the purchase of your new Activa. Get 5% cashback upto Rs.5000. For more information, please give us a missed call on +919311340947 or visit https://t.co/AZJkz1d6Qc. #Honda #Activa #ScooterBoleTohActiva pic.twitter.com/VnxAyG3Oml

— Honda 2 Wheelers (@honda2wheelerin) October 20, 2022