होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने बीते दिनों भारतीय बाजार में धमाकेदार बाइक 2022 गोल्ड विंग टूर (Honda Gold Wing Tour) लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे कंप्लीट बिल्ड यूनिट (CBU) के तौर पर पेश किया है. मतलब यह बाइक भारत में बनेगी नहीं बल्कि जापान से कंप्लीट यूनिट के तौर पर आएगी. होंडा ने गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, कोच्चि, हैदराबाद और चेन्नई में अपने एक्सक्लूसिव बिगविंग टॉपलाइन डीलरशिप पर इस बाइक की बुकिंग भी शुरू कर दी है.Also Read - Honda की ये नई स्पोर्ट्स बाइक करती है हवा से बातें, जानें गज़ब की खासियतें

इंजन

नई गोल्ड विंग में 1833cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक 24-वाल्व SOHC फ्लैट -6 सिलिंडर इंजन है जो 5,500rpm पर 93kW (124bhp) और 4,500rpm पर 170Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह बाइक 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है. आपको बता दें कि इसमें दिया गया 1800cc से ज्यादा पॉवरफुल इंजन कई दमदार कॉम्पैक्ट SUV से भी ज्यादा पॉवरफुल है. Also Read - Honda ला रही 125CC की दमदार बाइक, हीरो ग्लैमर और बजाज​ डिस्कवर को देगी टक्कर

साल 1975 में पहली गोल्ड विंग GL1000 आई थी और तब से लेकर अभी तक समय के साथ कंपनी इसको अपडेट करती रही है. इस की इंजीनियरिंग से लेकर हैंडलिंग, टेक्नॉलॉजी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस एक-एक काम पर कंपनी का फोकस है. यह 4 राइड मोड टूर, स्पोर्ट, इकोन और रेन के साथ आती है. Also Read - Honda cb hornet 160r launched in india know features and price | नए लुक और दमदार फीचर्स के साथ होंडा ने लॉन्च की ये बाइक, जानें कीमत

कार वाले एयरबैग, AC फीचर

गोल्ड विंग टूर में हीट मैनेजमेंट और एयर मैनेजमेंट को टॉप प्रॉयरिटी दी गई है. मतलब इस बाइक में AC मिलती है. दूसरा खास फीचर सेफ्टी के लिए एयरबैग दिया गया है.

इसमें 7 इंच का एक फुल कलर टीएफटी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन में 8 ब्राइटनेस लेवल दिए गए हैं जिसमें टायर प्रेशर से लेकर कई जरूरी जानकारी देख सकते हैं. बाइक एपल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो को सपोर्ट करती है. डिस्प्ले में नेविगेशन सिस्टम को आसानी से देख सकते हैं. जायरोकंपास से लैस इस नेविगेशन से टनल के अंदर रहते हुए हुए बिना किसी रोकटोक के गाइडेंस पा सकते हैं.

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्युअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), थ्रोटल बाय वायर (TBW), होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC), ड्युअल कंबाइंड ब्रेक सिस्टम (D-CBS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ब्रेक लगाने की स्थिति में ड्युअल कंबाइंड ब्रेक सिस्टम फ्रंट और रियर (अगल-पिछले) पहिए पर बाइक की स्पीड के मुताबिक ब्रेक को ऑटोमैटिक तरीके से फोर्स करता है.

कीमत

यह बाइक गनमेटल ब्लैक मेटैलिक (ब्लैकेड आउट इंजन) के साथ आती है और इस नए गोल्ड विंग टूर की कीमत 39.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, गुड़गांव हरियाणा) है.