Honda H'Ness CB350 Price in india: होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी बहुप्रतीक्षित नई बाइक Honda H'Ness CB 350 लॉन्च कर दी. इसकी कीमत 1.90 लाख रुपसे है. रेट्रो स्टाइल वाली यह मॉडर्न क्लासिक बाइक कंपनी का प्रीमियम प्रॉडक्ट है, जिसे होंडा की BigWing डीलरशिप से बेचा जाएगा.

Honda H'Ness CB 350 की डिजाइन 1960-70 के दशक में आने वाली मोटरसाइकल्स जैसी है. इसमें सर्कुलर हेडलाइट, राउंड सिंगल-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम फेंडर्स और क्रोम एग्जॉस्ट दिए गए हैं. बाइक दो वेरियंट- DLX और DLX Pro में उपलब्ध है. बाइक के DLX Pro वेरियंट में ड्यूल-टोन पेंट स्कीम, ड्यूल हॉर्न और होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम जैसी खूबियां मिलेंगी.

पावर

Honda H'Ness CB 350 में 348.36 cc, सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 5,500 rpm पर 20.8 bhp की पावर और 3,000 rpm पर 30 Nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है. Honda H'Ness CB 350 बाइक कल (1 अक्टूबर) से कंपनी के BigWing शोरूम पर देखने के लिए उपलब्ध होगी. वहीं, इसकी बिक्री फेस्टिव सीजन के दौरान शुरू होगी.

फीचर्स

बाइक के दोनों वेरियंट में LED लाइटिंग दी गई है. होंडा की यह नई मोटरसाइकल ड्यूल-चैनल एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) और होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम से लैस है. इसमें ट्यूबलेस टायर के साथ 17-इंच के अलॉय वील्ज दिए गए हैं.

इनसे होगा मुकाबला

Honda H’Ness CB 350 की मार्केट में टक्कर Royal Enfield Classic 350, Benelli Imperiale 400, Jawa और Royal Enfield की आने वाली Meteor 350 जैसी मोटरसाइकल से होगी.