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लोक अदालत का अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, यहां आसानी से होगा चालान का निपटारा; जानिए पूरा प्रोसेस

Evening Court Challan: अब पेंडिंग ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत का इंतजार जरूरी नहीं. ईवनिंग कोर्ट में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आसानी से चालान का निपटारा और जुर्माना भुगतान किया जा सकता है.

Published date india.com Published: May 17, 2026 10:25 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
evening court challan (Image AI)
evening court challan (Image AI)

Evening Court Challan: अगर आपकी गाड़ी का चालान लंबे समय से पेंडिंग है और आप लोक अदालत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. कई राज्यों में अब ईवनिंग कोर्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है, जहां वाहन मालिक आसानी से अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकती है. दिल्ली समेत कई राज्यों में यह सुविधा ट्रैफिक पुलिस और कोर्ट पोर्टल के जरिए उपलब्ध है.

क्या होती है ईवनिंग कोर्ट?

ईवनिंग कोर्ट एक विशेष अदालत होती है, जो सामान्य कोर्ट समय खत्म होने के बाद लगती है. आमतौर पर इसका समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहता है. यह सुविधा खासकर नौकरीपेशा और व्यस्त लोगों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे दिन में छुट्टी लिए बिना अपने चालान का निपटारा कर सकें. यहां ट्रैफिक नियमों से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से की जाती है और कई मामलों में मौके पर ही जुर्माना भरकर केस खत्म किया जा सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ईवनिंग कोर्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर या इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करने होंगे. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डालते ही आपके सभी पेंडिंग चालान दिखाई देंगे. अब जिस चालान का निपटारा करना है, उसे चुनकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तारीख और समय का चयन करें. बुकिंग पूरी होने के बाद अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

दूसरे राज्यों में कैसे करें चालान का निपटारा?

  • कई राज्यों में vcourts.gov.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन चालान सेटलमेंट की सुविधा मिलती है.
  • वेबसाइट पर जाकर राज्य और Traffic Department चुनना होता है.
  • वाहन नंबर या चालान नंबर डालकर पेंडिंग चालान की जानकारी देखी जा सकती है.
  • अगर आप गलती स्वीकार करते हैं, तो ऑनलाइन जुर्माना भरकर मामला खत्म किया जा सकता है.
  • यूपी और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा नहीं है. वहां सीधे कोर्ट परिसर जाकर टोकन लेना पड़ता है.

ईवनिंग कोर्ट जाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • एक समय में केवल एक ही स्लॉट बुक किया जा सकता है.
  • तय समय पर ही कोर्ट पहुंचें, क्योंकि ईवनिंग कोर्ट सीमित समय के लिए लगती है.
  • अपने साथ RC, Insurance, PUC, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूर रखें.
  • अपॉइंटमेंट स्लिप की प्रिंट कॉपी या मोबाइल में PDF साथ रखें.
  • समय पर जुर्माना भरने से अतिरिक्त कानूनी परेशानी और पेनल्टी से बचा जा सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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