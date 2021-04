Hyundai Motors की बहुप्रतीक्षित Alcazar पर से कंपनी ने पर्दा उठा दिया है. यह कार क्रेटा बेस्ड है लेकिन Creta से 150mm अधिक लंबी है. Alcazar का व्हील बेस 2741mm है. MG Hector Plus और Mahindra XUV 500 का व्हील बेस क्रमश: 2750mm और 2700mm है. Also Read - Hyundai SUV Cars in India: भारत में धमाल मचा रही हैं हुंडई की SUV कारें, 10 लाख यूनिट्स से ज्यादा की हो चुकी है बिक्री

Hyundai Alcazar Specifications

यह कार 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही मॉडलों में उपलब्ध है. 7 सीटर में जहां ग्राहकों को पीछे वाली लाइनों में बेंच सीट का विकल्प मिलेगा. वहीं 6 सीटर मॉडल में बीच वाली लाइन में कैप्टन सीट का विकल्प दिया गाय है. बता दें कि कार में वन टच की सुविधा भी दी गई है ताकि पीछे वाली सीट पर जाया जा सके. बीच वाली लाइन की सीटों को आप अपने हिसाब से स्पेस सेट कर सकते हैं.

कंपनी ने इस कार को डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजनों के साथ बाजार में पेश किया है. यह कार तीसरी पीढी का एनयू 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और एनयू 2 1.5 लीटर का डीजल इंजन से लैस है. कार के पेट्रोल और डीजल दोनों ही मॉडलों के साथ 6 ऑटोमैटिक और मैनुअल गियर्स की सुविधा दी गई है. कंपनी का दावा है कि कार मात्र 10 सेकेंड में 100किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

भारतीय बाजार में Hyundai Alcazar की भिडंत TATA Safari 7 seater, Mahindra XUV 500 और MG Hector Plus से होने वाली है.