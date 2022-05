Huyundai Santro in India: Hyundai Motor को बाजार में एक मजबूत पहचान Santro हैचबैक कार से मिली. इस कार की कम कीमत और फीचर्स ने लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई. (Santro Price in India) यह एक ऐसी लोकप्रिय कार जिसने लोगों का कार खरीदने का सपना पूरा किया. लेकिन अब आपको यह जानकर झटका लगेगा कि कंपनी ने Santro हैचबैक (Hatchback Car) को बंद करने का फैसला कर लिया है. आइए जानते हैं (Entry Segment Car in India) आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों लिया कंपनी ने ये फैसला?Also Read - Budget CNG Cars Offer: इन धांसू CNG कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, मारुति और हुंडई ने जारी की लिस्ट

सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार Hyundai ने अपनी Santro हैचबैक (Low budget car) को बंद करने का फैसला कर लिया है और यह जानकारी ईटी ऑटो की रिपोर्ट के जरिए शेयर की गई है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप Santro हैचबैक नहीं खरीद पाएंगे. Also Read - Photos: हुंडई मोटर की ईवी योजना हो सकती है फेल

कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला

बता दें ​कि गाड़ियों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि हो रही है और साथ ही एंट्री सेग्मेंट कार की डिमांड में भी कमी आ गई है. यही मुख्य वजह है कि Hyundai Motor ने भारत में एंट्री सेग्मेंट वाली हैचबैक Santro को बंद करने का फैसला लिया है. Also Read - मारुति और हुंडई के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत कैसी रही, जानें इस रिपोर्ट में

Santro की कीमत

हैचबैक Santro की बात करें तो साल 2018 में इसे भारतीय बाजार में 3.9 लाख रुपये से लेकर 5.5 लाख रुपये तक की कीमत में लॉन्च किया गया था. लॉन्च के बाद 4 सालों में इस गाड़ी की कीमत में 20 से 30 प्रतिशत का इफाफा हुआ. जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 5.7 लाख से 7 लाख तक पहुंच गई. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पिछले 6 महीनों में हर महीने इस कार के सिर्फ 1500 से 2000 यूनिट की ही बिक्री हुई है.