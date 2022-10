भारतीय रेलवे ने पहली बार मल्टी-मोडल मार्ग के जरिये भूटान को यूटिलिटी वाहनों की खेप पहुंचा दी है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि भूटान ने 75 यूटिलिटी वाहन खरीदे थे जिन्हें चेन्नई से पश्चिम बंगाल के हासीमारा रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी के जरिये लाया गया.Also Read - Chhath Puja 2022: दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, 2 नवंबर से नई दिल्ली-पटना के लिए चलेगी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस

यह मालगाड़ी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात को पहुंची. यहां से वाहनों को शनिवार सुबह सड़क मार्ग से भूटान पहुंचाया गया.

DRM अलीपुरद्वार नाम के ट्विटर हैंडल से वाहनों के अनलोड होने की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं. मालगाड़ी से ये कारें हासिमारा स्टेशन पर अनलोड की जा रही हैं. भूटान ने जो गाड़ियां मंगाई थी वो इसुजु कंपनी की हैं.

75 Isuzu Motor vehicles were unloaded at Hasimara Station of APDJ Division, NFR today & transported to Bhutan by Roadways. It is a milestone for the Division & will enhance the scope of Business activities between India & Bhutan. @RailMinIndia @RailNf pic.twitter.com/rzpdOx4Eiv

