जीप इंडिया (Jeep India) भारत में अपनी एसयूवी कंपास लॉन्च करने के बाद काफी ज्यादा फेमस हुई और कंपास को भी लोगों ने खूब पसंद किया. कंपास का एक और वैरिएंट ट्रेलहॉक आता है. जीप कंपास की अब 5वीं एनिवर्सरी है. इस अवसर पर जीप इसका एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च करने की तैयारी में है. जीप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी लोकप्रिय एसयूवी Compass के 5वें एनिवर्सरी एडिशन वर्जन का टीजर भी जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक जीप इस SUV का एनिवर्सरी एडिशन जल्द लॉन्च कर सकती है. इस मिड-साइज एसयूवी को पहली बार जुलाई 2017 में भारत में लॉन्च किया गया था. तब से यह कार जीप कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. हालांकि समय-समय पर कंपनी इसमें छोटे-बड़े बदलाव भी करती रही है.

हालांकि लेटेस्ट टीजर से कुछ भी साफ नहीं हुआ कि नई कंपास में क्या कुछ नया होने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपास का 5वां एनिवर्सरी एडिशन मॉडल स्पेशल एडिशन थीम, नए कलर स्कीम के साथ आएगा.

The 5th Anniversary celebrations have begun! Participate with us in the celebration by sharing your favourite moments with your Jeep Compass using #5YearsOfAdventure and stand a chance to be featured in our anniversary video.#JeepIndia #JeepLife #JeepCompass #Adventure #OIIIIIIIO pic.twitter.com/1CugQ11fem

