कमल हासन (Kamal Haasan) की लेटेस्ट फिल्म ‘विक्रम’ (Vikram) दुनिया भर में बेहतरीन कमाई कर रही है. तमिल और तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शंस ने कमाल कर दिखाया है और नये रिकॉर्ड कायम किये हैं. फिलहाल फिल्म ने अपनी कमाई के दम पर 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. कमल हासन हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म की सफलता से काफी खुश हैं. इस खुशी को कमल अपने सहयोगियों के साथ भी शेयर कर रहे हैं. इस बीच कमल हासन ने मंगलवार (7 जून) को निर्देशक लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj ) को एक लग्जरी लेक्सस (Lexus) कार उपहार में दी.Also Read - 'विक्रम' की सक्सेस के बाद डायरेक्टर पर मेहरबान हुए Kamal Haasan, गिफ्ट की लग्जरी कार

फिल्म निर्माता ने सुपरस्टार को ट्वीट कर शुक्रिया कहा साथ ही उन्होंने कार के सामने पोज देते हुए अपनी और एक्टर की एक तस्वीर पोस्ट की. कमल हासन ने निर्देशक लोकेश कनगराज Lexus ES 300h कार गिफ्ट की है. Also Read - कमल हासन की फिल्म विक्रम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, लगातार कमा रही है करोड़ों रुपए

Thank you so much Aandavarey @ikamalhaasan 🙏🏻 ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/h2qZjWKApm

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) June 7, 2022