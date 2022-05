इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के बढ़ते बाजार को देखते हुए कई दिग्गज कंपनियां भी अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने को तैयार हैं. अब धांसू पॉवरफुल स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाली कंपनी कावासाकी (kawasaki) अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने को तैयार है और उसने तारीख का अनाउंसमेंट भी कर दिया.Also Read - अब हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, कंपनी ने शॉर्ट सर्किट को बताई वजह

कंपनी ने हाल ही में एक टीज़र वीडियो जारी किया है. इसमें लिखा है द गुड टाइम्स आर इलेक्ट्रिक..इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके साथ ही कावासाकी ने बाइक की लॉन्चिंग तारीख भी 7 जून, 2022 बताई है. Also Read - इस कारण से इलेक्ट्रिक स्कूटर में लग रही थी आग? DRDO की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा

The Good Times are Electric ⚡️Stay tuned for June 7th. Sign up to learn more at: https://t.co/sNf6sioczE#GoodTimes #Kawasaki pic.twitter.com/T0qP6qmqJG

— Kawasaki USA (@KawasakiUSA) May 18, 2022