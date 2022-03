वाहन निर्माता कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने और उन्हें आकर्षित करने के लिए कई तरह की स्कीम और प्लान पेश कर रही हैं. एक तरफ मारुति सुजुकी ने CCP पेश किया तो किआ इंडिया (Kia India) ने खास तौर पर किआ कैरेंस (Kia Carens) ग्राहकों के लिए बिक्री और आफ्टरसेल्स पैकेज शुरू करने का एलान किया है. कंपनी ने ग्राहकों को व्यापक कवरेज के लिए ‘माई कन्वीनियंस प्लस’ (My Convenience Plus) प्लान पेश किया है. इसके अलावा, कंपनी ने भारत के लिए आकर्षक और इंडस्ट्री फर्स्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी पेश किए हैं, जो खासतौर से कैरेंस ग्राहकों के लिए कई सुविधा देंगे. इसमें ग्राहकों को कई तरह की फाइनेंशियल प्लान के साथ ऐसे सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे कि ग्राहक कार में किसी भी तरह की होने वाली दिक्कत को लेकर ज्यादा चिंतित न हों.Also Read - दुनिया की सबसे लंबी कार, स्विमिंग पूल से लेकर हेलीपैड की सुविधा, जानें कीमत और खासियत

किआ के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हरदीप सिंह बरार ने कहा कि किआ ने हमेशा अपने ग्राहकों को एक अलग एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि माई कन्वीनियंस प्लस और आफ्टर सेल्स सर्विस जैसे कई नए प्लान के जरिए हम किआ ब्रांड के अनुभव को अपने ग्राहकों के और करीब ले जाना चाहते हैं. हमारे देश में कार खरीदना एक भावनात्मक निर्णय है, और हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हम अपने ग्राहकों को उनकी कार खरीदने की यात्रा के हर कदम पर मन की पूर्ण शांति सुनिश्चित करें.

माई कन्वीनियंस प्लस

'माई कन्वीनियंस प्लस' किआ की कैरेंस कार रखने वाले ग्राहकों के लिए एक खास आफ्टरसेल्स सुविधा है, जो समय-समय पर रखरखाव, एक्सटेंडेड वारंटी, टायर एलॉय प्रोटेक्शन सहित रोड साइड असिस्टेंस को कवर करने वाला एक बंडल पैकेज प्रदान करता है. इससे ग्राहकों को अपनी कार को लेकर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ग्राहक प्रीमियम और लग्जरी पैकेज में से अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी पैकेज को ले सकते हैं. ये पैकेज ग्राहकों को क्रमश: 4 और 5 साल के लिए कवरेज प्रदान करेंगे. इससे ग्राहकों को सर्विस खर्च में बढ़ोतरी से बचाव, पूरे भारत में वैलेडिटी, पर्सनालाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी का एडिशनल फायदा होगा.

अन्य स्कीम

ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और प्रॉडक्ट को आसानी से सुलभ बनाने के लिए, किआ इंडिया ने कैरेंस ग्राहकों के लिए कई अन्य स्कीम की घोषणा की है.

केयर शील्ड : भारत और इंडस्ट्री में पहली स्कीम, जो लगभग कोई सवाल पूछे बिना एक्सीडेंटल रिपेयर विकल्प की पेशकश करती है.

केयर शील्ड+: भारत और इंडस्ट्री में पहला रिम्बर्समेंट प्रोग्राम, जो अधिकतम दो बार एक्सीडेंट कवरिंग के परिणामस्वरूप कानूनी लड़ाई पर होने वाला एक लाख रुपए तक के खर्च की भरपाई करेगा.

ग्राहक द्वारा गलत ईंधन भरने से उत्पन्न समस्या से इंजन को सुरक्षित रखने की सुविधा. एक बार फिर,अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव और इंडस्ट्री की पहली पहल. ऐसा ही प्लान मारुति सुजुकी भी अपने ग्राहकों के लिए पेश कर चुकी है.

इसके अलावा, कंपनी ने ऑनलाइन बुकिंग पर 10 प्रतिशत कैशबैक (ICICI बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ), न्यूनतम 7.10 प्रतिशत की शुरुआत से ऑन-रोड फाइनेंशिंग, और चुनिंदा पार्टनर्स के साथ 100 प्रतिशत प्रोसेसिंग शुल्क में छूट सहित कई आकर्षक फाइनेंस स्कीम भी पेश की हैं.

किआ इंडिया ने ओवरऑल कस्टम ओनरशिप अनुभव को बेहतरीन बनाने और सेल्स, सर्विस, कस्टमर रिवार्ड सहित कई लाभ उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में इंडस्ट्री-फर्स्ट इंटीग्रेटेड कस्टमर कम्यूनिकेशन एप्लीकेशन ‘MyKia’ को भी लॉन्च किया है.

MyKia ऐप का उपयोग करके, ग्राहक अपनी कार ओनरशिप यात्रा के प्रत्येक पहलू का ध्यान रख सकते हैं. ऐप मौजूदा ग्राहकों के लिए एक अनूठा और एक्सक्लूसिव रिवार्ड प्रोग्राम की भी पेशकश करता है, जो फैशन, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और लाइफस्टाइल आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न उपभोक्ता ब्रांड्स पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट की पेशकश करता है. यह ग्राहकों के लिए हाल ही में शुरू किए गए व्हाट्सऐप कम्यूनिकेशन प्लेटफॉर्म के अलावा अतिरिक्त सुविधा है.