सेफ्टी टेस्ट में Kia की ये फेमस कार निकली फिसड्डी, 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग से मिली निराशा

किआ सोनेट के अफ्रीकी मॉडल को Global NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला. जानिए भारत और अफ्रीकी वेरिएंट की सेफ्टी में कितना अंतर है.

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Kia Sonet Safety Rating

भारत में तैयार की जाने वाली किआ सोनेट का Global NCAP ने सेफ्टी टेस्ट किया है. यह टेस्ट अफ्रीका के लिए सुरक्षित कार कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें अफ्रीकी बाजार में बिकने वाले किआ सोनेट मॉडल को शामिल किया गया. टेस्ट के नतीजों में कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला है. हालांकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के मामले में कार को 3 स्टार रेटिंग दी गई. रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मॉडल चर्चा में आ गया है, क्योंकि भारत में बिकने वाली सोनेट की सेफ्टी फीचर्स इससे काफी अलग हैं.

भारत और अफ्रीका मॉडल में बड़ा अंतर

किआ सोनेट का जो मॉडल अफ्रीकी देशों में बेचा जाता है, वह भारतीय बाजार में उपलब्ध मॉडल से अलग है. अफ्रीकी वेरिएंट में केवल दो एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए जाते हैं. वहीं भारत में बिकने वाली किआ सोनेट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा भारतीय मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) समेत कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. अफ्रीकी मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

फ्रंट क्रैश टेस्ट में कैसी रही परफॉर्मेंस

Global NCAP की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रंटल क्रैश टेस्ट में ड्राइवर और आगे बैठे यात्री के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी पाई गई. ड्राइवर के सीने की सुरक्षा को संतोषजनक बताया गया. हालांकि कार के स्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई गई है. टेस्ट में फुटवेल एरिया को अस्थिर पाया गया, जिसका मतलब है कि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में कार की संरचना उम्मीद के मुताबिक सुरक्षा नहीं दे सकती. यही वजह रही कि एडल्ट सेफ्टी स्कोर काफी कम रहा.

साइड इम्पैक्ट टेस्ट

साइड क्रैश टेस्ट के दौरान कार का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा. रिपोर्ट में बताया गया कि सीने की सुरक्षा कमजोर पाई गई. इसके अलावा कार में साइड एयरबैग स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध नहीं हैं. इसी कारण साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि साइड एयरबैग की कमी कार की कुल सुरक्षा रेटिंग को प्रभावित करती है. आज के समय में कई कंपनियां अपने वाहनों में साइड एयरबैग को भी स्टैंडर्ड बना रही हैं.

चाइल्ड सेफ्टी में मिले 3 स्टार

चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के मामले में किआ सोनेट को 49 में से 28.57 अंक मिले हैं, जिसके आधार पर इसे 3 स्टार रेटिंग दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जरूरी सुरक्षा फीचर्स की कमी की वजह से कार बेहतर स्कोर हासिल नहीं कर पाई. वहीं भारतीय मॉडल में सभी यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध हैं. अफ्रीकी वेरिएंट में सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी नहीं मिलती है. ऐसे में यह टेस्ट साफ दिखाता है कि अलग-अलग बाजारों में एक ही कार के सुरक्षा स्तर में बड़ा अंतर हो सकता है.